 مسائيةDW: ليبيا بعد تسمية رئيس وزراء جديد.. عودة الانقسامات والفوضى؟ | مسائية DW | DW | 10.02.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: ليبيا بعد تسمية رئيس وزراء جديد.. عودة الانقسامات والفوضى؟

مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق يختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء ورئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة يرفض التنحي.. فهل تعود الانقسامات والفوضى إلى المشهد الليبي؟

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09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

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09/03/2021 SIRTE, LIBYA - MARCH 9: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - Libyan Government of National Accord / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Libyan Prime Minister-designate Abdul Hamid Dbeibeh speaks as LibyaÄôs House of Representatives (parliament) resumed its session in the coastal city of Sirte, Libya to debate giving confidence to the new government of Dbeibeh, on March 9, 2021. Government of National Accord/Handout / Anadolu Agency

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