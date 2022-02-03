مسائيةDW: ليبيا بعد تسمية رئيس وزراء جديد.. عودة الانقسامات والفوضى؟

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مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق يختار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للوزراء ورئيس الحكومة الحالي عبد الحميد الدبيبة يرفض التنحي.. فهل تعود الانقسامات والفوضى إلى المشهد الليبي؟
رغم أنّ منافسه فتحي باشاغا انتخب بإجماع أعضاء مجلس النواب، أعلنت الأمم المتحدة أنها لاتزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا. بدوره تلقى باشاغا دعما لافتا من رجل شرق ليبيا القوي خليفة حفتر.
كما كان متوقعا، قدم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة ترشيحه للانتخابات الرئاسية، رغم تعهده بعدم فعل ذلك كشرط لتوليه منصبه الحالي. مراقبون يعتقدون أن قواعد الانتخابات التي اشتدت المنافسة عليها قد تستبعده.
تثير التطورات الأخيرة في ليبيا من تعرض رئيس الوزراء الليبي عبدالحميد الدبيبة لمحاولة اغتيال ورفضه اختيار بديل له، تساؤلات حول مستقبل البلاد، وسط صراعات للسيطرة على السلطة والثروة، فإلى أين تسير ليبيا؟
قررت محكمة ليبية قبول استئناف رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة على قرار بإقصائه من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية بدعوى مخالفته للمادة 12 من قانون الانتخابات.
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