مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي

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لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق فيه إلى دور ألمانيا في دعم العراق لتجاوز أزمة الكهرباء، كما تطرق إلى موقف بلاده من التواجد الأمريكي في العراق، والعلاقة مع إيران وتركيا ودول الخليج؟
ذكر رئيس الوزراء العراقي في حوار مع مسائية DW، أن التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة واعد وأن العراق يطمح للاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط. وأوضح أن العراق هيأ التخصيصات المالية لعقود الكهرباء مع سيمنس.
فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.
وسط غضب شعبي شديد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حالة الحداد الوطني على أرواح ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منتجعاً سياحياً شمال العراق وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات. تركيا نفت صلتها بالحادث فيما تصاعدت الانتقادات الدولية.
التقى وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش قمة إقليمية يستضيفها الأردن. يرى الوزير الإيراني أن القمة الاقليمية قد تشكّل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي.
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