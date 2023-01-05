 مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي | مسائية DW | DW | 13.01.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي

لقاء حصري مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني تطرق فيه إلى دور ألمانيا في دعم العراق لتجاوز أزمة الكهرباء، كما تطرق إلى موقف بلاده من التواجد الأمريكي في العراق، والعلاقة مع إيران وتركيا ودول الخليج؟

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اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟ 05.01.2023

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مسائيةDW: تعويم سعر صرف الجنيه المصري، تحرير للاقتصاد أم تقويض له؟ 11.01.2023

03.01.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. Foto: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حكومة نتانياهو الجديدة..اختبار للعلاقات مع الحلفاء العرب؟ 10.01.2023

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟ 10.01.2023

A cupola lies on the ground in front of the Orthodox Church which was destroyed by Russian forces in the recently retaken village of Bogorodychne, Ukraine, Saturday, Jan. 7, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟ 06.01.2023

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Sendung: Massaiyaa Sendedatum 13.01.2023 Gast: Mohamed Shiaa Al-Sudani Ort: Berlin Datum:13.01.2023

السوداني لـDW: التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة واعد 13.01.2023

ذكر رئيس الوزراء العراقي في حوار مع مسائية DW، أن التعاون مع ألمانيا في مجال الطاقة واعد وأن العراق يطمح للاستفادة من الغاز المصاحب لإنتاج النفط. وأوضح أن العراق هيأ التخصيصات المالية لعقود الكهرباء مع سيمنس.

ARCHIV - 24.07.2020, Ungarn, Tata: Einer der neuen Panzer wird zur Demonstration bei der feierlichen �bergabe der ersten vier Panzer von Typ Leopard 2 A4 an die ungarische Armee gefahren. F�r die �bergabe von Panzern an die Ukraine soll der Nato-Partner Tschechien z�gig mit Leopard-2-Panzern aus Deutschland ausgestattet werden. �Die Auslieferung soll noch dieses Jahr beginnen und auch einen 30-Tage-Vorrat an 120 mm Munition umfassen�, teilte das deutsche Verteidigungsministerium den zust�ndigen Obleuten im Bundestag mit. (zu dpa: �Tschechien soll erste Leopard-Panzer noch in diesem Jahr erhalten�) Foto: Csaba Krizsan/MTI/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد.. ألمانيا تقترب من الموافقة! 13.01.2023

فيما تحدثت مصادر عن اقتراب ألمانيا من الموافقة على دعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد، دعا المستشار أولاف شولتس لمزيد من التعقل وعدم إصدار قرارات متعجلة "تتعلق بالحرب والسلام ببساطة" معلقا على الجدل حول ذلك في ألمانيا.

Ein Sanitäter transportiert die Leiche eines Opfers nach einem Artilleriebeschuss in einem Touristenort im Nordirak ab. Im Nordirak sind bei einem Artilleriebeschuss mindestens acht Menschen getötet worden. Rund 20 weitere Zivilisten seien bei dem Angriff in einer Touristenregion in der kurdischen Region Dohuk verletzt worden. Die Behörden in der autonomen Region Kurdistan machten das Nachbarland Türkei für den Beschuss verantwortlich. +++ dpa-Bildfunk +++

برلين تدعو للتحقيق.. غضب شعبي في العراق وإدانة دولية عقب هجوم دهوك 21.07.2022

وسط غضب شعبي شديد، أعلن رئيس الوزراء العراقي حالة الحداد الوطني على أرواح ضحايا القصف الصاروخي الذي استهدف منتجعاً سياحياً شمال العراق وأسفر عن مصرع وإصابة العشرات. تركيا نفت صلتها بالحادث فيما تصاعدت الانتقادات الدولية.

This handout picture provided by the Iranian foreign ministry shows Iran's Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian (2nd-R) meeting with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy Josep Borrell (L) in Jordan's capital Amman on December 20, 2022 ahead of the Baghdad Conference for Cooperation and Partnership in Jordan. - Jordan on December 20 hosts a Middle East summit bringing together regional and international players in a bid to defuse tensions, particularly in neighbouring Iraq. The Baghdad II meeting, which will also include France and the European Union, follows an August 2021 summit in Iraq's capital organised at the initiative of French President Emmanuel Macron. It takes place as several countries in the region are mired in unrest. (Photo by Iranian Foreign Ministry / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / IRANIAN FOREIGN MINISTRY - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

وزير خارجية إيران ونظيره الأوروبي ينقاشان في الأردن سبل إحياء الاتفاق النووي 20.12.2022

التقى وزير الخارجية الإيراني ومسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على هامش قمة إقليمية يستضيفها الأردن. يرى الوزير الإيراني أن القمة الاقليمية قد تشكّل "فرصة" لتحريك المباحثات المتعثرة بشأن إحياء الاتفاق النووي.