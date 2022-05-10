مسائيةDW : لبنان؟ ينتظر ماذا.. البرلمانية الانتخابات بعد

بعد عام على انفجار بيروت.. العدالة لا تزال بعيدة المنال!

رغم مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال أقارب أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في التفجير يبحثون عن العدالة. من بين الضحايا الطلفة ليسكو التي قتلت في الانفجار فيما يواصل والدها ووالدتها نضالهما من أجل تحقيق العدالة.