 مسائيةDW : لبنان؟ ينتظر ماذا.. البرلمانية الانتخابات بعد | مسائية DW | DW | 17.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : لبنان؟ ينتظر ماذا.. البرلمانية الانتخابات بعد

في لبنان.. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية تظهر تراجعَ حلفاء حزب الله وسط توقعاتٍ بفقدانهم الأغلبية النيابية.. ماذا تعني هذه النتائج؟ وماذا ينتظر المشهد اللبناني بعد الاستحقاق الانتخابي؟

مشاهدة الفيديو 30:18

المزيد من المركز الإعلامي

مسائيةDW : حرب الطاقة بين روسيا والغرب.. من الرابح والخاسر فيها؟

مسائيةDW : "حرب الطاقة" بين روسيا والغرب.. من الرابح والخاسر فيها؟ 10.05.2022

مسائيةDW : الدعم الغربي لأوكرانيا.. هل يوقف آلة الحرب الروسية؟

مسائيةDW : الدعم الغربي لأوكرانيا.. هل يوقف آلة الحرب الروسية؟ 10.05.2022

مسائيةDW : مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة ببروكسل..ما المتوقع منه؟

مسائيةDW : مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" ببروكسل..ما المتوقع منه؟ 09.05.2022

مسائيةDW : رسائل بوتين في ذكرى النصر على النازية.. كيف تلقفها الغرب؟

مسائيةDW : رسائل بوتين في ذكرى النصر على النازية.. كيف تلقفها الغرب؟ 09.05.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : وراءها؟ ماذا.. للناتو وفنلندا السويد لانضمام تركيا معارضة

مسائيةDW : وراءها؟ ماذا.. للناتو وفنلندا السويد لانضمام تركيا معارضة 17.05.2022

الإمارات العربية المتحدة.. ماذا بعد رحيل الشيخ خليفة؟

الإمارات العربية المتحدة.. ماذا بعد رحيل الشيخ خليفة؟ 13.05.2022

كيف تريد مجموعة السبع التصدي للأزمة الغذائية المحتملة؟

كيف تريد "مجموعة السبع" التصدي للأزمة الغذائية المحتملة؟ 13.05.2022

فنلندا تسعى للانضمام إلى الناتو.. تصعيد جديد مع روسيا؟

فنلندا تسعى للانضمام إلى "الناتو".. تصعيد جديد مع روسيا؟ 13.05.2022

المزيد مسائية DW

التشيك تطارد الأوليغارش الروس على أراضيها

التشيك تطارد الأوليغارش الروس على أراضيها 13.05.2022

فنلندا تسعى لتأمين نفسها بالانضمام لحلف الناتو

فنلندا تطلب عضوية الناتو وموسكو تهدد بـ"خطوات انتقامية" 13.05.2022

خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح

خطة أردوغان لإعادة مليون لاجئ سوري.. التفاصيل وفرص النجاح 11.05.2022

مقتل شيرين أبو عاقلة.. تنديد واسع ومطالب بتحقيق مستقل

مقتل شيرين أبو عاقلة.. تنديد واسع ومطالب بتحقيق مستقل 11.05.2022

اقرأ أيضا

Former Lebanese Prime Minister Saad Hariri addresses the media after the United Nations-backed Lebanon Tribunal in Leidschendam, Netherlands Tuesday Aug. 18, 2020 handed down it's judgement in the case against four men being tried for the bombing that killed his father former Lebanon Prime Minister Rafik Hariri and 21 others. A U.N.-backed tribunal on Tuesday convicted one member of the Hezbollah militant group and acquitted three others of involvement in the 2005 assassination of former Lebanese Prime Minister Rafik Hariri. The Special Tribunal for Lebanon said Salim Ayyash was guilty as a co-conspirator of five charges linked to his involvement in the suicide truck bombing.(AP Photo/Laurens van Putten) |

انسحاب الحريري ـ مؤشر على انهيار لبنان ما بعد الحرب الأهلية! 26.01.2022

رغم التخمينات والتسريبات، شكل قرار سعد الحريري بالانسحاب من الحياة السياسية صدمة في لبنان والمنطقة، وقد يؤسس لقطيعة مع النظام اللبناني، ما بعد الحرب الأهلية، كما رسمته اتفاقية الطائف.

In this photo taken from footage from a drone and provided by the Russian Emergency Situations Ministry press service, rescue teams including Russians team search for missing people near the site of last Tuesday's explosion that hit the seaport of Beirut, Lebanon, on Saturday, Aug. 8, 2020. Senior officials from the Middle East and Europe started arriving in Lebanon on Saturday in a show of solidarity with the country that suffered a deadly explosion this week that caused large-scale damage in the capital Beirut. (AP Photo/Ministry of Emergency Situations press service via AP) |

كارثة المرفأ.. تحقيقات شبه مستحيلة وشخصيات فوق المحاسبة! 04.08.2021

رغم مرور عام على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التي تواجهها أي حكومة مقبلة. فماذا يمنع التحقيق؟

This picture taken on July 28, 2021 shows a view of a 25-metre-tall steel sculpture dubbed The Gesture by Lebanese artist Nadim Karam, made from debris resulting from the aftermath of the blast at the port of Lebanon's capital Beirut that took place on August 4, 2020, hanging from a crane at the site of the blast at the port near the now-iconic damaged grain silos. - - RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JOSEPH EID / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION - TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

بعد عام على انفجار بيروت.. العدالة لا تزال بعيدة المنال! 03.08.2021

رغم مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال أقارب أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في التفجير يبحثون عن العدالة. من بين الضحايا الطلفة ليسكو التي قتلت في الانفجار فيما يواصل والدها ووالدتها نضالهما من أجل تحقيق العدالة.

Protesters gather in front of the October 17 torch near the devastated port of Beirut, during a rally to mark the second anniversary of the beginning of a nationwide anti-government protest movement, on October 17, 2021. - Lebanon marked the second anniversary of its defunct protest movement with a low-key demonstration in Beirut today, while many stayed away amid grinding economic woes and deadly tensions over a port blast probe. (Photo by ANWAR AMRO / AFP) (Photo by ANWAR AMRO/AFP via Getty Images)

لبنانيون يحيون الذكرى الثانية للحراك وسط تصاعد الأزمة 17.10.2021

تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت، في الذكرى الثانية للحراك، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهات دموية أوقعت قتلى في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.