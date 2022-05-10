مسائيةDW : لبنان؟ ينتظر ماذا.. البرلمانية الانتخابات بعد

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في لبنان.. نتائج أولية للانتخابات البرلمانية تظهر تراجعَ حلفاء حزب الله وسط توقعاتٍ بفقدانهم الأغلبية النيابية.. ماذا تعني هذه النتائج؟ وماذا ينتظر المشهد اللبناني بعد الاستحقاق الانتخابي؟
رغم التخمينات والتسريبات، شكل قرار سعد الحريري بالانسحاب من الحياة السياسية صدمة في لبنان والمنطقة، وقد يؤسس لقطيعة مع النظام اللبناني، ما بعد الحرب الأهلية، كما رسمته اتفاقية الطائف.
رغم مرور عام على الانفجار الهائل الذي ضرب مرفأ بيروت، إلا أن التحقيقات تواجه تعقيدات شديدة. يأتي ذلك في ظل أزمة سياسية حادة ووضع اقتصادي ضاغط للغاية يضاعف من حجم الأزمات التي تواجهها أي حكومة مقبلة. فماذا يمنع التحقيق؟
رغم مرور عام على انفجار مرفأ بيروت، لا يزال أقارب أكثر من 200 شخص لقوا حتفهم في التفجير يبحثون عن العدالة. من بين الضحايا الطلفة ليسكو التي قتلت في الانفجار فيما يواصل والدها ووالدتها نضالهما من أجل تحقيق العدالة.
تظاهر عشرات الأشخاص في وسط بيروت، في الذكرى الثانية للحراك، رافعين لافتات مناهضة للطبقة الحاكمة، وذلك بعد ثلاثة أيام على مواجهات دموية أوقعت قتلى في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول