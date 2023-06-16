مسائية DW

مسائيةDW: كيف تتعامل السياسة الألمانية مع عنف العشائر العربية؟

شجار بين عائلتين عربيتين كبيرتين يتحول إلى معركة أسفرت عن عشرات الجرحى، مما يعيد النقاش حول ملف العائلات العربية الكبرى.. فهل فشلت السياسة الألمانية في معالجة هذا الملف؟