مسائيةDW: كيف تتعامل السياسة الألمانية مع عنف العشائر العربية؟

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شجار بين عائلتين عربيتين كبيرتين يتحول إلى معركة أسفرت عن عشرات الجرحى، مما يعيد النقاش حول ملف العائلات العربية الكبرى.. فهل فشلت السياسة الألمانية في معالجة هذا الملف؟
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
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