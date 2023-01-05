مسائيةDW : قيادات جديدة للحرب الروسية في أوكرانيا..إقرار بالفشل؟

حداد وغضب بعد أفدح خسارة تتكبدها روسيا في هجوم واحد منذ غزوها أوكرانيا

في اعتراف نادر، أكدت روسيا سقوط عدد من جنودها في الضربة العسكرية الأوكرانية على مدينة ماكيفكا في منطقة دونيتسك، لكنها قللت في الوقت نفسه من عدد الضحايا. ياتي ذلك فيما يتصاعد الغضب داخل روسيا من إدارة العملية العسكرية.