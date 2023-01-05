مسائيةDW : قيادات جديدة للحرب الروسية في أوكرانيا..إقرار بالفشل؟

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وفي ظل احتدام القتال في مدينة سوليدار الأوكرانية في معارك هي الأعنف منذ بدء الحرب، روسيا تغير قيادتها العسكرية للحرب في أوكرانيا، فهل هو اعتراف ضمني بالفشل أم هو بداية تحول في مسار الحرب؟
في سوليدار، بدا أن الروس لديهم اليد العليا، ووسط اشتداد المعارك استبدلت موسكو من جديد قائد قواتها في أوكرانيا فعيّنت غيراسيموف بديلاً لسوروفيكين. وانتظارا لألمانيا أبدت بولندا الاستعداد لتسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد.
ينتقد بعض المدونين الروس القيادة العسكرية لموسكو بشكل علني، فيما تتم ملاحقة المعارضين للحرب. فكيف يمكن تفسير ذلك في روسيا؟ هل هم مجرد جزء من لعبة سياسية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟ وهل يتجرؤون على انتقاد "رأس السمكة"؟
أكدت أوكرانيا أن قواتها هي من استهدفت الوحدات العسكرية الروسية في ماكيفكا وأسفرت عن مقتل عشرات الجنود الروس. وأثار الإعلان عن هذه الخسائر الفادحة انتقادات للقيادة العسكرية الروسية لتخزين ذخائر في مكان غير محمي.
في اعتراف نادر، أكدت روسيا سقوط عدد من جنودها في الضربة العسكرية الأوكرانية على مدينة ماكيفكا في منطقة دونيتسك، لكنها قللت في الوقت نفسه من عدد الضحايا. ياتي ذلك فيما يتصاعد الغضب داخل روسيا من إدارة العملية العسكرية.
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