 مسائيةDW : قيادات جديدة للحرب الروسية في أوكرانيا..إقرار بالفشل؟ | مسائية DW | DW | 12.01.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : قيادات جديدة للحرب الروسية في أوكرانيا..إقرار بالفشل؟

وفي ظل احتدام القتال في مدينة سوليدار الأوكرانية في معارك هي الأعنف منذ بدء الحرب، روسيا تغير قيادتها العسكرية للحرب في أوكرانيا، فهل هو اعتراف ضمني بالفشل أم هو بداية تحول في مسار الحرب؟

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