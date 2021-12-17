 مسائيةDW : قمة أوروبية في بروكسل.. أي جديد في ملف التوتر مع روسيا؟ | مسائية DW | DW | 16.12.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : قمة أوروبية في بروكسل.. أي جديد في ملف التوتر مع روسيا؟

في الجزء الثاني من المسائية.. قمة جديدة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعلى رأس جدول المحادثات ملف التوتر بين روسيا وأوكرانيا وسط أنباء عن عقوبات جديدة على موسكو.. ما طبيعة هذه العقوبات؟ وكيف تراها موسكو؟

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