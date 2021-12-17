مسائيةDW : قمة أوروبية في بروكسل.. أي جديد في ملف التوتر مع روسيا؟

تحذيرات أوروبية لروسيا من "عواقب وخيمة" في حال غزوها أوكرانيا

في أول قمة يشارك فيها المستشار الألماني الجديد شولتس، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توجيه رسالة "رادعة" لروسيا وتحذيرها من "عواقب وخيمة وثمن غال" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا. كما حلف الناتو وقوفه بجانب أوكرانيا.