مسائيةDW : قمة أوروبية في بروكسل.. أي جديد في ملف التوتر مع روسيا؟

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في الجزء الثاني من المسائية.. قمة جديدة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وعلى رأس جدول المحادثات ملف التوتر بين روسيا وأوكرانيا وسط أنباء عن عقوبات جديدة على موسكو.. ما طبيعة هذه العقوبات؟ وكيف تراها موسكو؟
رفض المستشار الألماني أولاف شولتس ربط السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز المثير للجدل "نورد ستريم 2" بمساعي التهدئة في الأزمة الأوكرانية، وقال إن الأمر يتعلق بمشروع اقتصادي خاص ولا علاقة له بالسياسة.
في أول قمة يشارك فيها المستشار الألماني الجديد شولتس، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على توجيه رسالة "رادعة" لروسيا وتحذيرها من "عواقب وخيمة وثمن غال" في حال أقدمت على غزو أوكرانيا. كما حلف الناتو وقوفه بجانب أوكرانيا.
أعربت موسكو عن استعدادها للعمل البناء مع الغرب، في وقت يتصاعد التوتر بين الطرفين وسط محاوف من هجوم روسي على أوكرانيا. والاتحاد الأوروبي يسعى لتحفيف التوتر لكنه حذر موسكو من "ثمن باهظ وعواقبه وخيمة".
يزور المستشار الألماني أولاف شولتس الأحد بولندا، حيث من المقرر أن يستقبله رئيس وزراءها بمراسم عسكرية. يأتي ذلك وسط تفاقم الخلاف بين بولندا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى أزمة اللاجئين.
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