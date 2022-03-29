 مسائيةDW: قطر 2022.. كيف سيكون أول مونديال في الشرق الأوسط؟ | مسائية DW | DW | 01.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: قطر 2022.. كيف سيكون أول مونديال في الشرق الأوسط؟

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