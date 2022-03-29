مسائيةDW: قطر 2022.. كيف سيكون أول مونديال في الشرق الأوسط؟

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يصطدم المنتخب الألماني بنظيره الإسباني في المجموعة الخامسة من دور المجموعات في مونديال قطر 2022 فيما توزعت المنتخبات العربية على أربع مجموعات وتفادت مواجهات فيما بينها في انتظار نتيجة ملحق الإمارات/أستراليا/بيرو.
أسفرت قرعة الدور النهائي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال قطر 2022 عن مواجهات صعبة لمنتخبي مصر والجزائر فيما جاءت القرعة متوازنة للمنتخبين العربيين الآخرين: تونس والمغرب.
شهد انطلاق مبيعات التذاكر لحضور كأس العالم 2022 المزمع إقامته في قطر إقبالاً كبيراً للغاية. يقول الاتحاد الدولي لكرة القدم إنه قد يتم تخصيص التذاكر لمقدمي الطلبات من خلال عملية سحب عشوائية إذا زاد الإقبال عن الحد.
كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العراق، وقد استطاعت أن تجمع مختلف مكونات البلاد معًا. كان المشجعون يتطلعون إلى إقامة أول مباراة دولية على أرض العراق منذ أكثر من عقد، لكن الآمال تبددت.
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