مسائيةDW : في ظل أزمة الغذاء المتوقعة..هل تصبح الهند سلة غذاء العالم؟

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في ظل تزايد المؤشرات على موجة نقص قد تطال الإمدادات الغذائية في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا.. الهند تتحدث عن استعدادها لتوفير الغذاء لبقية العالم.. فهل هي قادرة على ذلك؟
مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يبحث الاتحاد الأوروبي عن سبل تأمين الإمدادات الغذائية داخل أوروبا وفي جميع أنحاء العالم. فماذا تفعل أوروبا كي لا يكون الأمن الغذائي مهددا بشكل مباشر بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا؟
كشفت جائحة كورونا عن تصدعات في الترابط الاقتصادي بين دول العالم، وأدت الحرب في أوكرانيا إلى أزمة كبيرة في الإمدادات الغذائية وأسواق السلع الأساسية، ما دفع خبراء للقول بتراجع العولمة. فهل بدأ تشكل نظام عالمي جديد؟
من وجهة نظر انسانية لا أحد يفوز في الحرب، بل إن الانسان هو الخاسر الأكبر.. خسارة كلما اشتدت المدافع تشتد تجلياتها. ومن إحداها المصير المعلق لرضع تجارة الأرحام في أوكرانيا.
عاد آلاف الطلبة المغاربة من أوكرانيا إلى المغرب، لكن كثيرين منهم يعيشون وسط القلق بسبب الضبابية التي تلف مستقبلهم. الطالب من مدينة الدار البيضاء، نسيم، نموذج من هؤلاء الطلبة الذين يحاولون إنقاذ سنوات التحصيل العلمي.
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