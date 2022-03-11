 مسائيةDW : في ظل أزمة الغذاء المتوقعة..هل تصبح الهند سلة غذاء العالم؟ | مسائية DW | DW | 21.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : في ظل أزمة الغذاء المتوقعة..هل تصبح الهند سلة غذاء العالم؟

في ظل تزايد المؤشرات على موجة نقص قد تطال الإمدادات الغذائية في العالم بسبب الحرب في أوكرانيا.. الهند تتحدث عن استعدادها لتوفير الغذاء لبقية العالم.. فهل هي قادرة على ذلك؟

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