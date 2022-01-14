مسائيةDW : في ذكرى سقوط نظام بن علي.. أزمات تونس إلى مزيد من التعقيد؟

تونس- مظاهرات في ذكرى الثورة وتسجيلات تكشف لحظات هروب بن علي

رغم منع السلطات التونسية التجمعات بسبب كورونا، خرجت مظاهرات مناوئة للرئيس قيس سعيد في ذكرى الثورة، في وقت تم فيه الكشف عن تسجيلات صوتية "مثيرة" توثق اللحظات الأخيرة لهروب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتظهر ارتباكه.