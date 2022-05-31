 مسائيةDW : فضيحة ″بارتي غيت″ في بريطانيا .. هل تطيح ببوريس جونسون؟ | مسائية DW | DW | 06.06.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : فضيحة "بارتي غيت" في بريطانيا .. هل تطيح ببوريس جونسون؟

فضيحة "بارتي غيت" تلاحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتصويت على سحب الثقة من رئاسة حزبه والحكومة أيضا...فهل تسقط حفلات كورونا جونسون؟

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