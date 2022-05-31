مسائيةDW : فضيحة "بارتي غيت" في بريطانيا .. هل تطيح ببوريس جونسون؟

جونسون يعتذر ويقبل الغرامة بسبب انتهاك قواعد عزل كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قبل غرامة فرضتها الشرطة بسبب انتهاك قواعد العزل العام لاحتواء تفشي كورونا في 2020. ويعني هذا أن الشرطة قررت أن جونسون انتهك القواعد التي وضعت للمواطنين أثناء فترة الجائحة.