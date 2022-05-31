مسائيةDW : فضيحة "بارتي غيت" في بريطانيا .. هل تطيح ببوريس جونسون؟

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فضيحة "بارتي غيت" تلاحق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وتصويت على سحب الثقة من رئاسة حزبه والحكومة أيضا...فهل تسقط حفلات كورونا جونسون؟
رئيس الوزراء البريطاني يواجه تصويتاً لحجب الثقة عنه في وقت لاحق الاثنين بعدما توفرت الأغلبية اللازمة في البرلمان لإجراء هكذا تصويت. خطوة قد تشكل فرصة مهمة لجونسون لطي ملف مُجهد، لكنها أيضا قد تصبح أول خطوة لترك منصبه.
أفلت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من تصويت على الثقة أجراه نواب في حزبه المحافظ بعد فضيحة "بارتي غيت"، وأصبح بإمكانه البقاء في منصبه. وأظهرت استطلاعات أجريت قبيل التصويت، ميل البريطانيين نحو عزل جونسون.
قرر النواب البريطانيون فتح تحقيق جديد بحق رئيس الوزراء البريطاني جونسون على خلفية قضية الحفلات التي نظمتها رئاسة الحكومة البريطانية خلال فترة الإغلاق للحد من انتشار كورونا والمعروفة بـ "بارتي غيت". فهل ينجو جونسون؟
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه قبل غرامة فرضتها الشرطة بسبب انتهاك قواعد العزل العام لاحتواء تفشي كورونا في 2020. ويعني هذا أن الشرطة قررت أن جونسون انتهك القواعد التي وضعت للمواطنين أثناء فترة الجائحة.
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