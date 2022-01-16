مسائيةDW: "عملية نوعية حوثية" ضد الإمارات..الحيثيات والتداعيات

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قتلى وجرحى في انفجارات قرب مطار أبوظبي، والإمارات تتحدث عن هجوم إرهابي وتتوعد بالرد والحوثيون يعلنون عن عملية نوعية.. فما دلالة هذا الهجوم؟ وما تداعياته؟
أكدت السلطات الإماراتية اندلاع حريق وانفجار في ثلاثة صهاريج لنقل المحروقات واندلاع حريق في مطار أبوظبي الدولي، كما رُصد أجسام طائرة صغيرة، فيما أعلنت حركة الحوثيين في اليمن عن شن عملية عسكرية نوعية في العمق الإماراتي.
إدانات دولية من الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي للهجمات التي شنها الحوثيون على مواقع في الإمارات، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. الإمارت التي قالت إنها تحتفظ بحق الرد ستطلب من واشنطن إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.
وصف "حزب الله" اللبناني اتهامات التحالف العربي له بمساعدة الحوثيين لاستهداف السعودية بالصواريخ والمسيرات، بأنها "أمور تافهة"، فيما أدانت وزارة الخارجية اللبنانية ما وصفته بالهجوم الإرهابي الذي تعرضت له جازان السعودية.
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