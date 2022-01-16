مسائيةDW: "عملية نوعية حوثية" ضد الإمارات..الحيثيات والتداعيات

إدانة دولية لهجوم الحوثيين على الإمارات والأخيرة تحتفظ بحق الرد

إدانات دولية من الأمم المتحدة وواشنطن والاتحاد الأوروبي للهجمات التي شنها الحوثيون على مواقع في الإمارات، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى. الإمارت التي قالت إنها تحتفظ بحق الرد ستطلب من واشنطن إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب.