 مسائيةDW: ″عملية نوعية حوثية″ ضد الإمارات..الحيثيات والتداعيات | DW الأخبار | DW | 17.01.2022

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DW الأخبار

مسائيةDW: "عملية نوعية حوثية" ضد الإمارات..الحيثيات والتداعيات

قتلى وجرحى في انفجارات قرب مطار أبوظبي، والإمارات تتحدث عن هجوم إرهابي وتتوعد بالرد والحوثيون يعلنون عن عملية نوعية.. فما دلالة هذا الهجوم؟ وما تداعياته؟

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