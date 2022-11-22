 مسائيةDW : عملية تركية ″وشيكة″ في سوريا.. كيف سترد موسكو وواشنطن؟ | مسائية DW | DW | 23.11.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : عملية تركية "وشيكة" في سوريا.. كيف سترد موسكو وواشنطن؟

تركيا تشن ضربات جديدة على مواقع كردية في شمال سوريا وأردوغان يقول إن العملية البرية ستبدأ قريبا في المنطقة وواشنطن وموسكو تدعوان إلى ضبط النفس.. فهل يقف الشمال السوري أمام تصعيد عسكري جديد؟

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استعدادات تركية لعمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا 24.05.2022

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر 16.06.2022

ANKARA, TURKIYE - MARCH 28: Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks after chairing the Cabinet meeting in Ankara, Turkiye on March 28, 2022. Dogukan Keskinkilic / Anadolu Agency

"قفل المخلب" .. أردوغان يشكر بغداد وأربيل والعراق يستنكر! 21.04.2022

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مسائيةDW : مونديال قطر.. هل تتبع مفاجأة السعودية مفاجآت أخرى؟ 23.11.2022

MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

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أردوغان يهدد بشن عملية برية في سوريا وبرلين تدعو لضبط النفس 21.11.2022

غداة غارات جوية تركية على قواعد للأكراد بشمال سوريا والعراق، دعت ألمانيا أنقرة إلى ردّ يتوافق مع القانون الدولي. فيما جدد أردوغان تحذيراته من أن من يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، ملمحا لشن عملية برية بشمال سوريا.

MILLI SAVUNMA BAKANLIGI, PENCE KILIC HAVA HAREKATI ILE SURIYE VE IRAK'IN KUZEYINDEKI PKK/KCK/YPG VE DIGER TEROR UNSURLARINA AIT HEDEFLER TAM ISABETLE VURULDUGUNU DUYURDU. BAKANLIGIN SITESINDEN PAYLASIYAN GORSELDE TEROR HEDEFLERININ YERLE BIR EDILDIGI GORULDU. (FOTO: DHA/ANKARA) Die Türkei hat eine Militäroffensive gegen kurdische Stellungen im Nordirak und in Nordsyrien verkündet. Türkischer Verteidigungsminister Hulusi Akar hat die Operation in der Kommandozentrale verfolgt. Datum: 20.11.2022

تركيا تشن هجوماً جوياً ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق 20.11.2022

شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.

Turkish troops are pictured in the area of Kafr Jannah on the outskirts of the Syrian town of Afrin on October 18, 2022 as the Hayat Tahrir al-Sham (HTS) jihadist group advances towards Syrian opposition-held areas in the northern Syria. - Hayat Tahrir al-Sham, Al-Qaeda's former Syria affiliate, is gaining ground from rival rebels in Syria's Turkish-held north on the heels of some of the deadliest inter-rebel fighting in the region in years. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

تواصل المعارك ـ ماذا يحصل في مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا؟ 18.10.2022

اشتباكات طاحنة تدور منذ أيام في منطقة حدودية مع تركيا في اقتتال بين فصائل موالية لأنقرة، التي تراقب الوضع وتدخلت قواتها بحذر. وتشهد مناطق السيطرة تغيرا في خارطة النفوذ مع توغل "هيئة تحرير الشام" في مناطق نفوذ تركيا.

Members of the forensics team work next to a baby trolley left behind, near the scene of an explosion on busy pedestrian Istiklal street in Istanbul, Turkey, November 13, 2022. REUTERS/Umit Bektas

شرطة: امرأة سورية هي المشتبه به الرئيسي في انفجار إسطنبول 14.11.2022

أعلنت تركيا اعتقال إمرأة اعتبرتها مشتبة رئيسية في زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبوللا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. كما أشارت وزارة الداخلية بأصابع الاتهام لحزب العمّال الكردستاني بشأن مسؤوليّة هذا الاعتداء.