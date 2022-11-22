مسائيةDW : عملية تركية "وشيكة" في سوريا.. كيف سترد موسكو وواشنطن؟

أردوغان يهدد بشن عملية برية في سوريا وبرلين تدعو لضبط النفس

غداة غارات جوية تركية على قواعد للأكراد بشمال سوريا والعراق، دعت ألمانيا أنقرة إلى ردّ يتوافق مع القانون الدولي. فيما جدد أردوغان تحذيراته من أن من يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، ملمحا لشن عملية برية بشمال سوريا.