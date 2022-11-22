مسائيةDW : عملية تركية "وشيكة" في سوريا.. كيف سترد موسكو وواشنطن؟

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تركيا تشن ضربات جديدة على مواقع كردية في شمال سوريا وأردوغان يقول إن العملية البرية ستبدأ قريبا في المنطقة وواشنطن وموسكو تدعوان إلى ضبط النفس.. فهل يقف الشمال السوري أمام تصعيد عسكري جديد؟
غداة غارات جوية تركية على قواعد للأكراد بشمال سوريا والعراق، دعت ألمانيا أنقرة إلى ردّ يتوافق مع القانون الدولي. فيما جدد أردوغان تحذيراته من أن من يهاجمون تركيا سيدفعون ثمنًا باهظًا، ملمحا لشن عملية برية بشمال سوريا.
شنت تركيا ضربات جوية ضد المقاتلين الأكراد في سوريا والعراق، بعد أسبوع على اعتداء دموي في اسطنبول اتهمت كل من حزب العمال الكردستاني والقوات الكردية في سوريا بالوقوف خلفه.
اشتباكات طاحنة تدور منذ أيام في منطقة حدودية مع تركيا في اقتتال بين فصائل موالية لأنقرة، التي تراقب الوضع وتدخلت قواتها بحذر. وتشهد مناطق السيطرة تغيرا في خارطة النفوذ مع توغل "هيئة تحرير الشام" في مناطق نفوذ تركيا.
أعلنت تركيا اعتقال إمرأة اعتبرتها مشتبة رئيسية في زرع قنبلة في شارع الاستقلال في اسطنبوللا ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل. كما أشارت وزارة الداخلية بأصابع الاتهام لحزب العمّال الكردستاني بشأن مسؤوليّة هذا الاعتداء.
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