مسائيةDW: عباس ووفد من حماس في السعودية.. تحريك لملف المصالحة؟

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وفي موضوع ثالث.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور السعودية تزامنا مع وصول وفد رفيع من حركة حماس إلى المملكة.. فهل الحديث هنا عن صدفة ام تنسيق سعودي مع الطرفين لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؟
يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.
بعد الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، تسارعت المبادرات حول الأزمة اليمنية. مسؤول سعودي يقوم بزيارة لصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد من هناك أنّ الرياض تسعى إلى "حلٍّ سياسي شامل ومستدام".
ردا على مقتل عشرة فلسطينيين تسعة منهم في مخيم جنين للاجئين، قررت الرئاسة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. واشنطن أعربت عن "أسفها" للخسائر البشرية لكنها وصفت القرار الفلسطيني بـ "غير الصائب".
يشارك كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في احتفالات استقلال الجزائر التي استضافت وفوداً فلسطينية لدفع جهود المصالحة الوطنية. ولم يتضح فيما إذا كانا سيلتقيان على هامش الزيارة.
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