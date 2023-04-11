 مسائيةDW: عباس ووفد من حماس في السعودية.. تحريك لملف المصالحة؟ | مسائية DW | DW | 19.04.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: عباس ووفد من حماس في السعودية.. تحريك لملف المصالحة؟

وفي موضوع ثالث.. الرئيس الفلسطيني محمود عباس يزور السعودية تزامنا مع وصول وفد رفيع من حركة حماس إلى المملكة.. فهل الحديث هنا عن صدفة ام تنسيق سعودي مع الطرفين لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؟

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Head of the Houthi Supreme Political Council, Mahdi al-Mashat, meets with Saudi and Omani delegations at the Republican Palace in Sanaa, Yemen April 9, 2023. Saba News Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

محادثات نادرة: وفد سعودي وآخر عماني في صنعاء "لصناعة السلام" 09.04.2023

يجري وفد سعودي وآخر عماني محادثات مع الحوثيين في صنعاء، في زيارة نادرة للعاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين المتحالفين مع إيران. ويأتي ذلك في إطار مسعى جديد لإحياء عملية السلام في اليمن بعد التقارب الأخير بين الرياض وطهران.

In this handout photo released on April 9, 2023 by the Houthi group’s media arm, Saudi, Yemen and Omani delegates pose for a photo in Sanaa, Yemen. The head of the Houthi’s supreme political council Mahdi al-Mashat , 11th from left and Saudi Arabia’s Ambassador to Yemen Mohammed bin Saeed Al-Jaber, 10th from left, in Sanaa, Yemen were among the delegates. Saudi officials were in Yemen's capital Sunday for talks with the Iran-backed Houthi rebels, as part of international efforts to find a settlement to Yemen’s nine-year conflict. (Ansar Allah Media Office)

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بعد الإعلان عن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية، تسارعت المبادرات حول الأزمة اليمنية. مسؤول سعودي يقوم بزيارة لصنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ويؤكد من هناك أنّ الرياض تسعى إلى "حلٍّ سياسي شامل ومستدام".

26.01.2023+++ Palestinians inspect the damage following an Israeli raid in Jenin in the Israeli-occupied West Bank January 26, 2023. REUTERS/Raneen Sawafta

واشنطن "تأسف"ـ السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع إسرائيل 26.01.2023

ردا على مقتل عشرة فلسطينيين تسعة منهم في مخيم جنين للاجئين، قررت الرئاسة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل. واشنطن أعربت عن "أسفها" للخسائر البشرية لكنها وصفت القرار الفلسطيني بـ "غير الصائب".

FILE - Palestinian President Mahmoud Abbas (R) shakes hands with Hamas leader Ismail Haniyeh (L) during a meeting between Fatah and Hamas in Cairo, Egypt, early 24 February 2012. EPA/MOHAMED HAMS / HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES (zu dpa Abbas droht Hamas mit Aufkündigung der Einheitsregierung vom 07.09.2014) +++ dpa-Bildfunk +++

عباس وهنية في الجزائر "للمشاركة في احتفالات الاستقلال" 04.07.2022

يشارك كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في احتفالات استقلال الجزائر التي استضافت وفوداً فلسطينية لدفع جهود المصالحة الوطنية. ولم يتضح فيما إذا كانا سيلتقيان على هامش الزيارة.