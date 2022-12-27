مسائيةDW : صندوق النقد الدولي يحذر لبنان مجددا.. هل من تفاعل ببيروت؟

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وفي موضوع ثالث.. صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ بلحظة خطيرة للغاية ويحث على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات.. كيف تلقف اللبنانيون هذه التحذيرات؟
عبر وزير الخارجية الأمريكي عن قلقه إزاء الأوضاع بتونس ليصح بذلك التحذير الثاني من احتمال انهيار الدولة التي ينفرد فيها الرئيس سعيّد بالحكم. وكان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قد عبر عن خشيته من انهيار تونس.
تتواصل الاحتجاجات في إسرائيل ضد مشروع قانون لإصلاح النظام القضائي الذي يعمل الائتلاف بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو على تمريره. ويرى مراقبون أن الفجوة بين مؤيدي التشريع ومعارضيه في المجتمع آخذة في الاتساع.
بسبب هجمات "عنصرية" يفّر من تونس مهاجرون من أفريقيا جنوبي الصحراء. وترسل بلدانهم الأصلية طائرات لإعادتهم. وفي أحاديث مع DW يعرب عديد منهم عن سعادتهم بالعودة لبلدانهم، بينما تتزايد الاحتجاجات ضد ما وقع لهم في تونس.
حذر خبراء ومتابعون للشأن اللبناني من انهيار جميع مؤسسات الدولة في لبنان، وأكد بعضهم أن البلد يشهد حالة تفكك شبه مطلق وسط انقسام سياسي حاد تسبب في عدم الاتفاق إلى اليوم على اسم رئيس الجمهورية الجديد.
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