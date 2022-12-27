مسائيةDW : صندوق النقد الدولي يحذر لبنان مجددا.. هل من تفاعل ببيروت؟

بعد موجة العنف ضدهم في تونس - غضب في أوطان المهاجرين الأفارقة

بسبب هجمات "عنصرية" يفّر من تونس مهاجرون من أفريقيا جنوبي الصحراء. وترسل بلدانهم الأصلية طائرات لإعادتهم. وفي أحاديث مع DW يعرب عديد منهم عن سعادتهم بالعودة لبلدانهم، بينما تتزايد الاحتجاجات ضد ما وقع لهم في تونس.