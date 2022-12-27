 مسائيةDW : صندوق النقد الدولي يحذر لبنان مجددا.. هل من تفاعل ببيروت؟ | مسائية DW | DW | 23.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : صندوق النقد الدولي يحذر لبنان مجددا.. هل من تفاعل ببيروت؟

وفي موضوع ثالث.. صندوق النقد الدولي يحذّر من أن لبنان يمرّ بلحظة خطيرة للغاية ويحث على الإسراع في تنفيذ الإصلاحات.. كيف تلقف اللبنانيون هذه التحذيرات؟

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