 مسائيةDW : صادرات الأسلحة الألمانية.. هل تتراجع في عهد حكومة شولتس؟ | مسائية DW | DW | 04.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : صادرات الأسلحة الألمانية.. هل تتراجع في عهد حكومة شولتس؟

وجدل في الأوساط السياسية الألمانية حول مستقبل قطاع صناعة الأسلحة في عهد الحكومة الجديدة بزعامة أولاف شولتس.. فأي استراتيجية سيتبعها صناع القرار الجدد في برلين بشأن تصدير السلاح خاصة إلى مناطق الأزمات؟

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