مسائيةDW : صادرات الأسلحة الألمانية.. هل تتراجع في عهد حكومة شولتس؟

جدل في ألمانيا إثر ترخيص حكومة ميركل صفقة أسلحة لمصر

قبل يوم واحد من مغادرتها، وافقت حكومة ميركل على تصدير أسلحة إلى مصر. قرار لم يعجب الحكومة الحالية التي حاولت النأي عن الموضوع رغم أن المستشار الجديد كان نائباً لميركل في حكومتها.