مسائيةDW : صادرات الأسلحة الألمانية.. هل تتراجع في عهد حكومة شولتس؟

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وجدل في الأوساط السياسية الألمانية حول مستقبل قطاع صناعة الأسلحة في عهد الحكومة الجديدة بزعامة أولاف شولتس.. فأي استراتيجية سيتبعها صناع القرار الجدد في برلين بشأن تصدير السلاح خاصة إلى مناطق الأزمات؟
وصلت مبيعات الأسلحة الألمانية إلى مستوى قياسي بفضل التصاريح الخاصة التي صدرت خلال الأسبوع الأخير من حكومة ميركل. يذكر أن الحكومة الحالية وعدت بتقييد صادرات الأسلحة وفقا للتوجهات المتفق عليها في اتفاقية الائتلاف.
قبل يوم واحد من مغادرتها، وافقت حكومة ميركل على تصدير أسلحة إلى مصر. قرار لم يعجب الحكومة الحالية التي حاولت النأي عن الموضوع رغم أن المستشار الجديد كان نائباً لميركل في حكومتها.
عززت نتائج الانتخابات الألمانية توجها عرفته الاستحقاقات السابقة، يتعلق باستمرار تراجع الأحزاب التقليدية وصعود الأحزاب الصغيرة. أحزاب ستلعب دورا حاسما في المفاوضات الماراثونية لتشكيل أول ائتلاف حكومي في عهد ما بعد ميركل.
تصدرت مصر قائمة الدول الأكثر طلباً للأسلحة الألمانية في الربع الأول من العام الجاري، والذي سجل ارتفاع صادرات الأسلحة الألمانية مقارنة بالفترة نفسها من 2019. وتستلم مصر اليوم ثالث غواصة حربية من ألمانيا، وسط انتقادات.
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