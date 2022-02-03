 مسائيةDW : صادرات ألمانيا تسجل رقما قياسيا رغم أزمة كورونا.. كيف؟ | مسائية DW | DW | 09.02.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : صادرات ألمانيا تسجل رقما قياسيا رغم أزمة كورونا.. كيف؟

في الجزء الثاني من المسائية.. صادرات ألمانيا لعام 2021 تسجل رقما قياسيا رغم التداعيات العالمية لأزمة كورونا.. فما الأسباب؟ وكيف هو حال صادرات الدول الأوروبية الأخرى خاصة فرنسا؟

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