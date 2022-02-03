مسائيةDW : صادرات ألمانيا تسجل رقما قياسيا رغم أزمة كورونا.. كيف؟

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في الجزء الثاني من المسائية.. صادرات ألمانيا لعام 2021 تسجل رقما قياسيا رغم التداعيات العالمية لأزمة كورونا.. فما الأسباب؟ وكيف هو حال صادرات الدول الأوروبية الأخرى خاصة فرنسا؟
ارتفع التضخم في ألمانيا عام 2021 إلى مستوى غير مسبوق منذ عام 1993، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة. ومن شأن ارتفاع التضخم أن ينعكس سلبا على القوة الشرائية للمستهلكين.
هل العالم سعيد أم أن كورونا زادت العالم بؤسا؟ تساؤلات حاولت مؤسسة غالوب الإجابة عليها قبل نهاية عام 2021 من خلال قياس مدى الشعور بالسعادة. وفي مقابلة مع DW، سلط كانشو ستويتشيف، رئيس غالوب، الضوء على نتائج الاستطلاع.
لم تستطع أوروبا التغلب على جائحة كورونا عام 2021، فماذا عن عام 2022؟ حيث تبقى الجائحة هي التحدي الأكبر إلى جانب موضوع الهجرة. هذا ناهيك عن مسألة تعافي الاقتصاد والصراعات والأزمات في الدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
كشف تقرير للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" أن جائحة كورونا تركت بصمات قاتمة على كبريات الدوريات الأوروبية خلال الموسمين الماضيين وكبدتها خسائر ثقيلة، فيما تخشى أندية ألمانيا من قيود جديدة وملاعب خاوية من الجمهور.
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