 مسائيةDW : سلاح العقوبات..هل يكفي لدفع بوتين نحو خفض التصعيد ضد كييف؟ | مسائية DW | DW | 26.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : سلاح العقوبات..هل يكفي لدفع بوتين نحو خفض التصعيد ضد كييف؟

في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على نظيره الروسي شخصياً // موسكو تندد وتحذر مما أسمته تداعيات مدمرة.. فهل دخلت الأزمة فصلا جديدا من التصعيد؟

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