مسائيةDW : سلاح العقوبات..هل يكفي لدفع بوتين نحو خفض التصعيد ضد كييف؟

بايدن وبوتين يتبادلان التحذيرات بشأن الأزمة الأوكرانية

حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من "رد حاسم" على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن فرض عقوبات على بلاده سيكون "خطأ جسيما، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة"، لكنهما عبرا عن بعض التفاؤل في الاتفاق على تخفيف التوتر.