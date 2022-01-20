مسائيةDW : سلاح العقوبات..هل يكفي لدفع بوتين نحو خفض التصعيد ضد كييف؟

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
في ملف الأزمة الروسية الأوكرانية، وبعد تهديد الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات على نظيره الروسي شخصياً // موسكو تندد وتحذر مما أسمته تداعيات مدمرة.. فهل دخلت الأزمة فصلا جديدا من التصعيد؟
حذر الرئيس الأمريكي نظيره الروسي من "رد حاسم" على أي غزو لأوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الروسي أن فرض عقوبات على بلاده سيكون "خطأ جسيما، قد يؤدي إلى نتائج خطيرة"، لكنهما عبرا عن بعض التفاؤل في الاتفاق على تخفيف التوتر.
رفض أنتوتي بلينكن التشكيك في التزام ألمانيا بأمن أوكرانيا، وأكد أن برلين شأنها شأن بقية العواصم الأوروبية ستقوم برد موحد وقوي في حال أيّ هجوم روسي على كييف. لكنه رفض فرض عقوبات أخرى على روسيا.
اتهمت الحكومة الأمريكية روسيا بخلق ذريعة للقيام باجتياح محتمل لأوكرانيا، في أحدث تصعيد للتوترات بين القوتين العظميين، مشيرة إلى ورود معلومات تشير إلى تحركات روسية، وتطالب دول أوروبية بتشديد العقوبات على روسيا.
اجتمع وزراء خارجيّة مجموعة السبع في ليفربول منددين بالمناورات الروسية عند الحدود الأوكرانية. وكررت واشنطن دعوة روسيا الى احتواء التوتر، مؤكدة أن القوى الغربية مستعدة لفرض عقوبات "شديدة" على موسكو في حال وقوع هجوم.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول