 مسائيةDW : زيارة ماكرون لواشنطن.. هل طُويت صفحة الخلافات؟ | مسائية DW | DW | 01.12.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : زيارة ماكرون لواشنطن.. هل طُويت صفحة الخلافات؟

الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وفي صلب المحادثات الخلاف حول الدعم الأمريكي للصناعات المحلية.. ماذا حققته زيارة ماكرون لواشنطن؟

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