مسائيةDW : زيارة ماكرون لواشنطن.. هل طُويت صفحة الخلافات؟

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الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض وفي صلب المحادثات الخلاف حول الدعم الأمريكي للصناعات المحلية.. ماذا حققته زيارة ماكرون لواشنطن؟
استقبل الرئيس الأمريكي نظيره الفرنسي بحفاوة كبيرة، وبحث معه تعزيز علاقات البلدين والتعاون بين ضفتي الأطلسي. كما كانت الحرب في أوكرانيا على جدول أعمال الاجتماع حيث أكد الزعيمان على دعمها وعدم إجبارها على المفاوضات.
في أول لقاء مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه، أكد الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي أن هناك مصالح "كثيرة" تجمع بلديهما، محذرا من تجاوز "الخط الأحمر" بشأن تايوان، فيما ندد بايدن بـ"الإجراءات القسرية للصين تجاه تايوان".
تلتقي رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، وسط توترات مؤخرا بين باريس وبرلين بشأن قضايا رئيسية مثل الطاقة والدفاع والسياسات الصناعية.
يبدو أن لهجة التهدئة تسود العاصمتين برلين وباريس، بينما يؤكد كل طرف أنه لا يزال هناك "صعوبات" يجب التغلب عليها. مصادر ألمانية تقول عن محادثات شولتس وماكرون في باريس إنها كانت مفعمة بروح الشراكة. فهل تم تجاوز الخلافات؟
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