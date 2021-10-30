مسائيةDW : زيارة ماكرون لواشنطن.. هل طُويت صفحة الخلافات؟

بعد لقاء شولتس وماكرون.. هل تمت إذابة الجليد بين البلدين؟

يبدو أن لهجة التهدئة تسود العاصمتين برلين وباريس، بينما يؤكد كل طرف أنه لا يزال هناك "صعوبات" يجب التغلب عليها. مصادر ألمانية تقول عن محادثات شولتس وماكرون في باريس إنها كانت مفعمة بروح الشراكة. فهل تم تجاوز الخلافات؟