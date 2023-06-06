مسائيةDW : زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟

بلينكن من الرياض: واشنطن "منخرطة بعمق" في الشراكة مع دول الخليج

بعد يوم من لقائه الحاكم الفعلي للسعودية، ولي العهد محمد بن سلمان، التقى وزير الخارجية الأمريكي بوزراء دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض. بلينكن أكد للمسؤولين الخليجيين أنّ واشنطن لاتزال "مخرطة بعمق" في الشراكة مع دولهم.