 مسائيةDW : زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟ | مسائية DW | DW | 20.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : زيارة بلينكن للصين.. هل حققت أهدافها؟

بعد سنوات من التوتر في العلاقات بين بكين وواشنطن.. وزير الخارجية الأمريكي يختتم زيارة للصين دامت يومين.. فهل حققت الزيارة أهدافها؟ وهل نجحت في تخفيف التوتر في العلاقات بين البلدين؟

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