مسائيةDW : زلزال تركيا وسوريا المدمر... مسبباته واحتمالات تكراره؟

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زلزال تركيا وسوريا المدمر يخلف آلاف القتلى والجرحى، وارتداداته تهز منطقة شرق المتوسط... فهل كان بالإمكان رصد الزلزال قبل وقوعه؟ وهل يؤجج زلازل أخرى في المنطقة؟
مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
خلف الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا بقوة، آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا. ناجون وعمال إغاثة تحدثوا لـ DW عربية عن هول الكارثة وما خلفته من دمار وخراب، فاقمه الوضع المأساوي أصلا في تلك المناطق.
كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة الاثنين مدمراً جدا وخلف أعدادا هائلة من الضحايا. والسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيًا منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيء، وفق علماء.
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