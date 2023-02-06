 مسائيةDW : زلزال تركيا وسوريا المدمر... مسبباته واحتمالات تكراره؟ | مسائية DW | DW | 06.02.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : زلزال تركيا وسوريا المدمر... مسبباته واحتمالات تكراره؟

زلزال تركيا وسوريا المدمر يخلف آلاف القتلى والجرحى، وارتداداته تهز منطقة شرق المتوسط... فهل كان بالإمكان رصد الزلزال قبل وقوعه؟ وهل يؤجج زلازل أخرى في المنطقة؟

المزيد من المركز الإعلامي

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا

مشاهد من الزلزال المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا 06.02.2023

مقتل المئات في سوريا وحدها بعد أن ضرب زلزال مدمر جنوب وسط تركيا وشمال غرب سوريا وحوّل بنايات سكنية إلى ركام.

سوريا .. مئات القتلى وآلاف المصابين في زلزال مدمر 06.02.2023

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زلزال تركيا وسوريا المدمر.. دول العالم تهرع لتقديم المساعدة! 06.02.2023

مازال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف آلاف القتلى والجرحى يثير تفاعلا دوليا كبيرا. إذ عرضت مجموعة من الدول مساعدات على البلدين. وحتى أوكرانيا التي تمزقها الحرب عبرت عن استعدادها لإرسال فرق إنقاذ لتركيا.

Rescue workers search for survivors under the rubble following an earthquake in Diyarbakir, Turkey February 6, 2023. REUTERS/Sertac Kayar

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ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.

People search a collapsed building following an earthquake in Azmarin town, Idlib province, northern Syria, Monday, Feb. 6, 2023. A powerful earthquake has caused significant damage in southeast Turkey and Syria and many casualties are feared. Damage was reported across several Turkish provinces, and rescue teams were being sent from around the country. (AP Photo/Ghaith Alsayed)

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خلف الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا بقوة، آلاف القتلى والجرحى ودمارا هائلا. ناجون وعمال إغاثة تحدثوا لـ DW عربية عن هول الكارثة وما خلفته من دمار وخراب، فاقمه الوضع المأساوي أصلا في تلك المناطق.

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كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة الاثنين مدمراً جدا وخلف أعدادا هائلة من الضحايا. والسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيًا منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيء، وفق علماء.