مسائيةDW: "زخم" جديد للحرب في أوكرانيا؟

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روسيا تشُن غارات عنيفة في مناطقَ متفرقة من أوكرانيا، بالتزامن مع إعلان الرئيس زيلينسكي ومسؤولين آخرين عن بدء الهجوم على شرق البلاد. وفشل في التوصل لاتفاق بشأن فتح ممرات إجلاء آمنة مجددا. هل اتخذت الحرب "زخما" جديدا؟
نشرت روسيا فيديو يظهر مقاتلين بريطانيين أسرى عند القوات الروسية، فيما بثت أوكرانيا فيديو لثري أوكراني معتقل مقرب من الرئيس بوتين. وحصيلة قتلى القصف الروسي لمدينة لفيف ترتفع إلى سبعة أشخاص.
مع حظر الوقود الأحفوري من روسيا، باتت الطاقة النظيفة البديل الأكثر رواجا. لكن هل سيؤدي نقص المواد الخام من روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة طفرة استخدام الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط؟
أعلن الرئيس الأوكراني أن الهجوم الروسي على شرق أوكرانيا "قد بدأ". الحاكم الأوكراني للوهانسك وصف الهجوم بـ"الجحيم الذي كان يحكى عنه منذ أسابيع". والرئيس بوتين يكرم وحدة الجيش التي تتهمها كييف بارتكاب جرائم حرب في بوتشا.
رغم تأكيدها في البداية أنها احتوت الحريق، إلّا أن موسكو اعترفت نهاية بغرق طراد "موسكفا"، أكبر قطعة بحرية لها في البحر الأسود، وأعلنت كييف مسؤوليتها عن إغراق الطراد. وكييف تتعرض لأعنف قصف منذ انسحاب الجيش الروسي من محيطها
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