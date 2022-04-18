 مسائيةDW: ″زخم″ جديد للحرب في أوكرانيا؟ | مسائية DW | DW | 18.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: "زخم" جديد للحرب في أوكرانيا؟

روسيا تشُن غارات عنيفة في مناطقَ متفرقة من أوكرانيا، بالتزامن مع إعلان الرئيس زيلينسكي ومسؤولين آخرين عن بدء الهجوم على شرق البلاد. وفشل في التوصل لاتفاق بشأن فتح ممرات إجلاء آمنة مجددا. هل اتخذت الحرب "زخما" جديدا؟

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