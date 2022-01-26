مسائيةDW : رفع قيود كورونا.. "استعجال" أم مؤشر على انتهاء "الجائحة"؟

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أوروبا تتجه نحو رفع القيود المتعلقة بكورونا رغم تزايد أعداد الإصابات...هل هو "استعجال"، أم مؤشر على اقتراب انتهاء الجائحة؟
عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذر كثيرون من فقدان لندن لمكانتها كمركز مالي عالمي، إلا أن تأثر المدينة بتبعات الخروج بقي دون التوقعات. ما أسباب ذلك، وهل ساعدت جائحة كورونا المدينة على الصمود أمام تبعات الخروج؟
بدأت ألمانيا تتنفس الصعداء بعد التراجع المطرد لوباء كورونا، ما مكن من تفادي موجة ثالثة مرعبة. وهكذا تجدد الأمل في العودة لحياة طبيعية بعد شهور من الخوف والقيود. فهل هذه هي نهاية النفق، أم أن التفاؤل سابق لأوانه؟
مياه تسري تحت جسور العلاقات الألمانية المغربية والفرنسية الجزائرية، ماذا يعني تزامنها؟ وهل تحمل مؤشرات على رؤية جديدة في العلاقات الأوروبية المغاربية توقف مسلسل الأزمات والمخاطر التي تهدد أوروبا وجوارها الجنوبي؟
انخفضت معدلات الهجرة إلى أوروبا خلال جائحة كورونا، بيد أنه مع إعادة فتح الحدود، يتوقع أن تشهد القارة موجة جديدة من المهاجرين، فما هي قدرة الاتحاد الأوروبي على استيعاب موجة جديدة منهم؟
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