 مسائيةDW : رفع قيود كورونا.. ″استعجال″ أم مؤشر على انتهاء ″الجائحة″؟ | مسائية DW | DW | 02.02.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : رفع قيود كورونا.. "استعجال" أم مؤشر على انتهاء "الجائحة"؟

أوروبا تتجه نحو رفع القيود المتعلقة بكورونا رغم تزايد أعداد الإصابات...هل هو "استعجال"، أم مؤشر على اقتراب انتهاء الجائحة؟

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