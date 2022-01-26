مسائيةDW : رفع قيود كورونا.. "استعجال" أم مؤشر على انتهاء "الجائحة"؟

هل تصمد لندن كمركز مالي أمام تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي؟

عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حذر كثيرون من فقدان لندن لمكانتها كمركز مالي عالمي، إلا أن تأثر المدينة بتبعات الخروج بقي دون التوقعات. ما أسباب ذلك، وهل ساعدت جائحة كورونا المدينة على الصمود أمام تبعات الخروج؟