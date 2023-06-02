 مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟ | مسائية DW | DW | 17.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

وزراء دفاع دول الناتو يبحثون ملف الحرب في أوكرانيا ووفد إفريقي في مهمة سلام بكييف وبوتين يحذر ويهدد مجددا وسط مؤشرات على تعثر الهجوم الأوكراني المضاد.. فما مستجدات ملف أوكرانيا؟

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تستعد القوات الأوكرانية لشن هجومها المضاد الذي طال انتظاره من أجل استعادة مدن في الشرق من القوات الروسية.

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