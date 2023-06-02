مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

أوكرانيا تتحدث عن "عمليات هجومية".. فهل بدأ الهجوم المضاد؟

أعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على مشارف باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.