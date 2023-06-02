مسائيةDW: رغم الدعم الغربي.. لماذا يتعثر الهجوم الأوكراني المضاد؟

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وزراء دفاع دول الناتو يبحثون ملف الحرب في أوكرانيا ووفد إفريقي في مهمة سلام بكييف وبوتين يحذر ويهدد مجددا وسط مؤشرات على تعثر الهجوم الأوكراني المضاد.. فما مستجدات ملف أوكرانيا؟
قال الجيش الأوكراني إنه يواصل التقدم على أصعدة مختلفة في دونيستك فيما أكد الرئيس الروسي أن الجيش الأوكراني تكبد خسائر ضخمة وذلك وسط قلق متصاعد من زيادة المخاطر المحيطة بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية.
فيما بدأت أوكرانيا هجومها المضاد، انطلقت مناورات الناتو الجوية "اير ديفندر 23" التي تقودها ألمانيا. تعد هذه المناورات الجوية هي الأكبر في تاريخ الحلف، فما هي رسالة وهدف هذه المناورات وما مدى تأثيرها على حركة الطيران؟
أعلنت أوكرانيا تحقيق مكاسب على مشارف باخموت التي شهدت دماراً كبيراً في شرق البلاد، غير أنّها قلّلت من حجم "الأعمال الهجومية" التي شُنّت في أماكن أخرى على الجبهة، في الوقت الذي أكّدت فيه روسيا أنّها صدّت هجمات كبيرة.
"السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة"، هكذا قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعد لقاء وفد الوساطة الأفريقية، الذي يزور كييف لبحث وقف الحرب.
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