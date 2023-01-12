 مسائيةDW : دبابات قتالية "غربية" لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟ | مسائية DW | DW | 25.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : دبابات قتالية "غربية" لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟

بعد قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية، الولايات المتحدة تقرر تزويد كييف بدبابات أبرامز، وبانتظار أن تلحق بهما دول غربية أخرى. هل دخلت الحرب في أوكرانيا منعطفا جديدا؟

المزيد من المركز الإعلامي

بينما يزداد الضغط عليه، يتمسك المستشار الألماني بضرورة التشاور مع الشركاء للسماح بإرسال دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا

الضغط يزداد على ألمانيا للسماح بإرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 12.01.2023

هل تسمح ألمانيا باستلام أوكرانيا للدبابات من طراز ليوبارد؟

أوكرانيا تنتظر سماح ألمانيا بحصول كييف على الدباباة ليوبارد من دول غربية 17.01.2023

ارتفعت حصيلة الضربة الروسية على مبنى سكني في دنيبرو في شرق أوكرانيا في نهاية الاسبوع إلى 40 قتيلا على ىالأقل.

أوكرانيا .. ارتفاع حصيلة القتلى في دنيبرو والكرملين ينفي مسؤوليته 16.01.2023

ألمانيا تقدم أسلحة لأوكرانيا، والأخيرة تقول إنها بحاجة للمزيد.امريكا تواصل دعمها لأوكرانيا وستزودها بمنظومة باتريوت.

أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من الأسلحة وخاصة الدبابات لخوض الحرب البرية 02.01.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW: رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا...ما الذي تحمله الزيارة؟

مسائية DW: رئيسة الوزراء الإيطالية إلى ليبيا...ما الذي تحمله الزيارة؟ 25.01.2023

بعد العقوبات الجديدة.. تعمق الخلاف بين الأوروبيين وإيران؟

بعد العقوبات الجديدة.. تعمق الخلاف بين الأوروبيين وإيران؟ 23.01.2023

لافروف في جنوب أفريقيا.. ما أوجه الصراع الروسي الغربي هناك؟

لافروف في جنوب أفريقيا.. ما أوجه الصراع الروسي الغربي هناك؟ 23.01.2023

الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟

الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟ 20.01.2023

المزيد مسائية DW

مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟

مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟ 24.01.2023

سوريا وروسيا، كيف تستفيدان من ترميم مطار الجراح العسكري؟

سوريا وروسيا، كيف تستفيدان من ترميم مطار الجراح العسكري؟ 24.01.2023

هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟

هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟ 24.01.2023

سوليفان يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية... تفاهمات جديدة؟

سوليفان يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية... تفاهمات جديدة؟ 19.01.2023

اقرأ أيضا

ARCHIV - Ein Kampfpanzer «Leopard 2 A6» fährt am 02.10.2013 bei einer Bundeswehrübung in Bergen (Niedersachsen). Der Rüstungs- und Automobilkonzern Rheinmetall hat einen 118-Millionen-Euro-Großauftrag für die Modernisierung von Leopard-Kampfpanzern der Bundeswehr bekommen. Dabei würden insgesamt 104 Leopard-2-Panzer im Kampfwert gesteigert, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Foto: Peter Steffen/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

كيف يمكن أن تحسم دبابات ليوبارد الألمانية المعركة في أوكرانيا؟ 25.01.2023

أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 24.01.2023

قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD, 2.v.r) lässt sich vor der Ausbildungs- und Lehrübung des Heeres im Landkreis Heidekreis in der Lüneburger Heide den Kampfpanzer «Leopard 2» der Bundeswehr erklären.

برلين توافق على تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا وموسكو:"قرار خطير للغاية" 25.01.2023

أكدت الحكومة الألمانية موافقتها الرسمية على تسليم دبابات ليوبارد المتطورة للجيش الأوكراني وكذلك تدريبه على استعمال الذخيرة واللوجستيك، فيما حذر الكرملين الغرب من تسليم كييف الدبابات الثقيلة قائلا إن مصيرها هو أن "تحترق".

German Chancellor Olaf Scholz addresses the lower house of parliament Bundestag in Berlin, Germany January 25, 2023. REUTERS/Fabrizio Bensch

برلين تدعم أوكرانيا وتؤكد عدم سعيها للتصعيد بين الناتو وروسيا 25.01.2023

أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.