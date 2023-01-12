مسائيةDW : دبابات قتالية "غربية" لأوكرانيا...فصل جديد في الحرب؟

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بعد قرار ألمانيا تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2 القتالية، الولايات المتحدة تقرر تزويد كييف بدبابات أبرامز، وبانتظار أن تلحق بهما دول غربية أخرى. هل دخلت الحرب في أوكرانيا منعطفا جديدا؟
أخيرا، وبعد موافقة ألمانيا، تم التوصل لاتفاق بين الدول الداعمة لأوكرانيا على تزويدها بدبابات "ليوبارد 2" القتالية لشن هجوم مضاد للقوات الروسية. فما الذي يجعل هذه الدبابة مميزة؟ وكيف يمكن أن تساعد أوكرانيا في حسم المعركة؟
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.
أكدت الحكومة الألمانية موافقتها الرسمية على تسليم دبابات ليوبارد المتطورة للجيش الأوكراني وكذلك تدريبه على استعمال الذخيرة واللوجستيك، فيما حذر الكرملين الغرب من تسليم كييف الدبابات الثقيلة قائلا إن مصيرها هو أن "تحترق".
أعلنت الحكومة الألمانية على لسان المستشار شولتس أن دعمها لأوكرانيا لا يعني رغبة في أي تصعيد بين روسيا وحلف الناتو. جاء ذلك بعد إعلان برلين موافقتها الرسمية على توريد دبابات ليوبارد الثقيلة للجيش الأوكراني.
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