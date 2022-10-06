 مسائيةDW : خطة "ثلاثية" لدعم أوكرانيا بالسلاح...هل تغير مسار الحرب؟ | مسائية DW | DW | 08.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : خطة "ثلاثية" لدعم أوكرانيا بالسلاح...هل تغير مسار الحرب؟

وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون في ستوكهولم، ويطلقون خطة ثلاثية لتوفير الذخيرة والوقود وقطع الغيار للجيش الأوكراني في مواجهة الروس. هل ترجح تلك المساعدات كفة الحرب لصالح أوكرانيا؟

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