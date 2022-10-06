مسائيةDW : خطة "ثلاثية" لدعم أوكرانيا بالسلاح...هل تغير مسار الحرب؟

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وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي يجتمعون في ستوكهولم، ويطلقون خطة ثلاثية لتوفير الذخيرة والوقود وقطع الغيار للجيش الأوكراني في مواجهة الروس. هل ترجح تلك المساعدات كفة الحرب لصالح أوكرانيا؟
طريق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يقود أوكرانيا عبر سبل مكافحة الفساد وتقليل تأثير فئة الأوليغارشية. الحرب تدمر حاليا ممتلكاتهم، والقانون يقيدهم بالفعل. لكن الخبراء يحذرون من أدوارهم المستقبلية.
مع مرور عام على اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أحدث الصراع هناك تحولات جذرية في السياسة الألمانية، بيد أن أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ما يزال يواجه صعوبات في التعاطي مع الوضع الجديد، فما هي مؤشرات ذلك؟
قبل عام، دفعت صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا بألمانيا لتغيير ثوابت عقيدة سياستها الخارجية والدفاعية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، فما الذي تغير منذ ذلك الحين، وهل تمكنت برلين فعلا من تنفيذ أجندتها بهذا الشأن؟
فشل وزراء خارجية مجموعة العشرين في اجتماعهم في نيودلهي في التوصّل لإعلان نهائي مشترك بعدما اعترضت موسكو وبكين على النصّ المقترح. وتكرر الأمر نفسه قبل فترة مع اجتماع وزراء مالية المجموعة إذ عرقلت الصين التوصل لاتفاق.
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