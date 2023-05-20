مسائيةDW : حيوية؟ تحتية بنى على بالتجسس للصين الغرب اتهامات وراء ماذا

التنافسية مع الصين تدفع الغرب نحو "نهج جديد" للوصول إلى دول الجنوب

يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها من أجل اكتساب ودِّ الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.