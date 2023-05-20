مسائيةDW : حيوية؟ تحتية بنى على بالتجسس للصين الغرب اتهامات وراء ماذا

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تحذيرات أمريكية وغربية من هجمات إلكترونية صينية تستهدف شبكات بنى تحتية حيوية يرات؟ وما طبيعةالتحذفي الغرب.. بكين تنفي وتتحدث عن حملة تضليل.. ماذا وراء هذه البنى التحتية المستهدفة؟
يقف العالم اليوم على أعتاب جولة جديدة من الصراع على النفوذ، مع تكثيف جهود الصين وروسيا، والولايات المتحدة وحلفائها من أجل اكتساب ودِّ الحكومات وقلوب وعقول الشعوب في الدول الأخرى ذات الأهمية الاستراتيجية.
رغم التشعب والشمولية يريد الاتحاد الأوروبي تعديل سياسته تجاه الصين لأهداف من ابرزها تقليص "تبعيته" الاقتصادية لها. إنها مهمة صعبة تبدو بروكسل مصرة على النجاح فيها، لكن ما هو تأثيرها المتوقع على الأسواق العربية؟
أكد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ضرورة مراجعة علاقات التكتل مع بكين لاتخاذ موقف موحد، بما يشمل خفض الاعتماد الاقتصادي عليها وطرق التعامل مع التحديات الأمنية ودفع بكين لاتّباع سياسة أكثر تشدداً تجاه موسكو بملف أوكرانيا.
كيف تبدو اتجاهات الرأي في دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط إزاء مستقبل علاقاتها مع القوى الكبرى في ضوء نتائج حرب أوكرانيا. وهل تستفيد روسيا وأوروبا من استياء ملحوظ من السياسة الأمريكية؟ قراءة في نتائج دراسة ألمانية حديثة.
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