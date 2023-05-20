 مسائيةDW : حيوية؟ تحتية بنى على بالتجسس للصين الغرب اتهامات وراء ماذا | مسائية DW | DW | 27.05.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : حيوية؟ تحتية بنى على بالتجسس للصين الغرب اتهامات وراء ماذا

تحذيرات أمريكية وغربية من هجمات إلكترونية صينية تستهدف شبكات بنى تحتية حيوية يرات؟ وما طبيعةالتحذفي الغرب.. بكين تنفي وتتحدث عن حملة تضليل.. ماذا وراء هذه البنى التحتية المستهدفة؟

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