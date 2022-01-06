مسائيةDW: حكم قضائي ألماني "تاريخي" في حق ضابط سوري سابق

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في قرار تاريخي.. محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط مخابرات سوري سابق مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. ما دلالات هذا الحكم؟ وما أبعاده وتأثيراته؟
قوبلت إدانة ضابط سوري سابق بجرائم بحق الإنسانية بترحيب الأوساط الحقوقية، فقد وصفه وزير العدل الألماني بـ"العمل الريادي" الذي ينبغي أن يحتذى به، فيما اعتبرته المفوضة الأممية "قفزة مهمة إلى الأمام لإرساء الحقيقة والعدالة".
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