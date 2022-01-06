 مسائيةDW: حكم قضائي ألماني ″تاريخي″ في حق ضابط سوري سابق | مسائية DW | DW | 13.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: حكم قضائي ألماني "تاريخي" في حق ضابط سوري سابق

في قرار تاريخي.. محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط مخابرات سوري سابق مدى الحياة بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.. ما دلالات هذا الحكم؟ وما أبعاده وتأثيراته؟

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