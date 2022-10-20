 مسائيةDW : ″حصة″ صينية في ميناء هامبورغ الألماني...تعاون أم ″مغامرة″؟ | مسائية DW | DW | 27.10.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : "حصة" صينية في ميناء هامبورغ الألماني...تعاون أم "مغامرة"؟

بعد جدل وانقسام حكومي ألماني// شركة صينية حكومية تحصل على خمسة وعشرين بالمئة كحصة في ميناء هامبورغ الألماني. "مغامرة" ألمانية بمرفق حيوي وسيادي؟ أم براغماتية اقتصادية في ظل الأزمات الحالية؟

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