مسائيةDW : "حصة" صينية في ميناء هامبورغ الألماني...تعاون أم "مغامرة"؟

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بعد جدل وانقسام حكومي ألماني// شركة صينية حكومية تحصل على خمسة وعشرين بالمئة كحصة في ميناء هامبورغ الألماني. "مغامرة" ألمانية بمرفق حيوي وسيادي؟ أم براغماتية اقتصادية في ظل الأزمات الحالية؟
توصل مجلس الوزراء الألماني إلى حل وسط في الخلاف بشأن عرض صيني لشراء حصة في محطة حاويات بميناء هامبورغ. ويدور الاتفاق على وجه التحديد حول ما يسمى بـ"الممانعة الجزئية وهو ما يثير جدلا بين الساسة في أحزاب الائتلاف الحاكم.
تصاعدت الانتقادات والمخاوف في ألمانيا بسبب تمسك ديوان المستشارية في برلين بخطط استحواذ الصين على حصة من ميناء حاويات في هامبورغ. وتشير تقارير إعلامية لوجود خلاف بين ديوان المستشارية وعدة وزارات حول الصفقة بشأن الصفقة .
أظهرت الأزمة الأوكرانية أن روسيا ليست معزولة تماما في الساحتين الإقليمية والدولية، كما يعتقد البعض. إذ لديها حلفاء حول العالم في أمريكا اللاتينية وأوروبا ودول الاتحاد السوفياتي سابقا كما في الشرق الأوسط والصين.
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