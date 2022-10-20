مسائيةDW : "حصة" صينية في ميناء هامبورغ الألماني...تعاون أم "مغامرة"؟

بعد جدل حاد: ألمانيا تسمح للصين بمشاركة محدودة في ميناء هامبورغ

توصل مجلس الوزراء الألماني إلى حل وسط في الخلاف بشأن عرض صيني لشراء حصة في محطة حاويات بميناء هامبورغ. ويدور الاتفاق على وجه التحديد حول ما يسمى بـ"الممانعة الجزئية وهو ما يثير جدلا بين الساسة في أحزاب الائتلاف الحاكم.