 مسائيةDW : جونسون يرفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا.. هروب للأمام؟ | مسائية DW | DW | 20.01.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : جونسون يرفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا.. هروب للأمام؟

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يعلن رفع الجزء الأكبر من إجراءات احتواء فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تعتبر هذا التوجه سابقا لأوانه، فماذا يقول العلماء وهل صحيح ان جونسون يسعى بقراره للنجاة من العزل بسبب خرقه قواعد التباعد الاجتماعي؟

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