مسائيةDW : جونسون يرفع القيود المفروضة لمواجهة كورونا.. هروب للأمام؟

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رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، يعلن رفع الجزء الأكبر من إجراءات احتواء فيروس كورونا، ومنظمة الصحة العالمية تعتبر هذا التوجه سابقا لأوانه، فماذا يقول العلماء وهل صحيح ان جونسون يسعى بقراره للنجاة من العزل بسبب خرقه قواعد التباعد الاجتماعي؟
مع آواخر الشهر الحالي لن تكون الكمامة إلزامية في بريطانيا، ولا ينوي رئيس الوزراء جونسون تمديد تدابير الحجر على المصابين، بينما يواجه دعاوى لاستقالته رغم اعتذاره مرارا عن حضوره حفلا أثناء فرض الإغلاق العام.
مرة أخرى تعود إجراءات التباعد الاجتماعي في "المسجد الحرام" للتطبيق مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المملكة. في الوقت نفسه سمحت السعودية بدخول الوافدين الذين تلقوا لقاح سبوتنيك-في الروسي إلى أراضيها.
أكدت دراسة بريطانية جديدة أن جرعتين من التطعيم غير كافيتين لمواجهة المتحور أوميكرون من فيروس كورونا المستجد، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية خطورة هذا المتحور على المستوى العالمي رغم أن البيانات عن شدته محدودة.
حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع وتيرة انتشار كورونا في أوروبا لتتحول إلى بؤرة للجائحة مجدداً. الموجة الرابعة أثرت على ألمانيا بشكل خاص، حيث سجلت أرقاماً قياسية، كما تم الاتفاق على الترويج لجرعة تعزيزية.
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