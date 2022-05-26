 مسائيةDW : تونس.. من سيكسب ″المعركة الدستورية″ بين الرئيس والمعارضة؟ | مسائية DW | DW | 20.06.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : تونس.. من سيكسب "المعركة الدستورية" بين الرئيس والمعارضة؟

الرئيس التونسي قيس سعيّد يستلم مسودة الدستور الجديد قبل عرضه على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز المقبل.. ما أبرز مضامين الدستور الجديد؟ وهل ينجح قيس سعيد في تمريره؟

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TUNIS, TUNISIA - DECEMBER 13: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied chairs a ministerial cabinet meeting at Carthage Palace in Tunis, Tunisia on December 13, 2021. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

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Judges Protest President Saied s Decision To Dissolve Supreme Judicial Council In Tunis As a form of protest, since yesterday, judges are also observing a two-day suspension of work in all Tunisian courts at the initiative of the Association of Tunisian Judges. Tunis TUNIS Tunisia PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xChedlyxBenxIbrahimx originalFilename: benibrahim-judgespr220210_npktN.jpg

قضاة تونس يمددون إضرابهم وآلاف يتظاهرون ضد الدستور الجديد 18.06.2022

فيما يستعد الصادق بلعيد لتسليم الرئيس سعيّد مشروع الدستور الجديد خرج الآلاف في مسيرة مناهضة للاستفتاء عليه. في المقابل قرر "القضاة بالإجماع تمديد الإضراب. وسيتم تنظيم يوم غضب يخرجون فيه بأزيائهم للشارع للاحتجاج".

Judges Protest President Saied s Decision To Dissolve Supreme Judicial Council In Tunis As a form of protest, since yesterday, judges are also observing a two-day suspension of work in all Tunisian courts at the initiative of the Association of Tunisian Judges. Tunis TUNIS Tunisia PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xChedlyxBenxIbrahimx originalFilename: benibrahim-judgespr220210_npktN.jpg

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Tunisian protesters wave flags and rase placards as they demonstrate against their president in the capital Tunis, on May 15, 2022. - Last July, Tunisian President Kais Saied abruptly suspended the mixed presidential-parliamentary system enshrined in Tunisia's 2014 constitution, a hard-won compromise between rival ideological camps reached three years after a revolt toppled dictator Zine El Abidine Ben Ali. (Photo by FETHI BELAID / AFP) (Photo by FETHI BELAID/AFP via Getty Images)

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في خطوة تعكس رفض القوى السياسي الواسع وفي نفس الوقت تشتت المعارضة، تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.