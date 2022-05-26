مسائيةDW : تونس.. من سيكسب "المعركة الدستورية" بين الرئيس والمعارضة؟

تظاهرة معارضة للرئيس التونسي ولمشروع تعديل الدستور

في خطوة تعكس رفض القوى السياسي الواسع وفي نفس الوقت تشتت المعارضة، تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.