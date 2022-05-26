مسائيةDW : تونس.. من سيكسب "المعركة الدستورية" بين الرئيس والمعارضة؟

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الرئيس التونسي قيس سعيّد يستلم مسودة الدستور الجديد قبل عرضه على الاستفتاء يوم الخامس والعشرين من شهر يوليو/ تموز المقبل.. ما أبرز مضامين الدستور الجديد؟ وهل ينجح قيس سعيد في تمريره؟
قال بيان للرئاسة التونسية إن اللجنة الدستورية سلمت الرئيس سعيّد مسودة الدستور الجديد، مع توقعات بأن تمنحه الوثيقة مزيدا من الصلاحيات. وكان سعيّد سيطر على السلطة التنفيذية وحل البرلمان في خطوة وصفها معارضوه بأنها انقلاب.
فيما يستعد الصادق بلعيد لتسليم الرئيس سعيّد مشروع الدستور الجديد خرج الآلاف في مسيرة مناهضة للاستفتاء عليه. في المقابل قرر "القضاة بالإجماع تمديد الإضراب. وسيتم تنظيم يوم غضب يخرجون فيه بأزيائهم للشارع للاحتجاج".
شرع قضاة تونسيون في إضراب عام عن العمل يستمر لأسبوع تعبيرًا عن رفضهم قرارات الرئيس قيس سعيّد إعفاء نحو ستين منهم، والرئيس سعيّد يلوح بعقوبات ضدهم. وفي قرار جديد أجرى سعيد تغييرات شملت نحو نصف مناصب الولاة.
في خطوة تعكس رفض القوى السياسي الواسع وفي نفس الوقت تشتت المعارضة، تظاهر المئات في تونس للتنديد بمشروع تعديل الدستور وعرضه على استفتاء وإعفاء رئيس البلاد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ نحو سنة، 57 قاضيا من مهامهم.
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