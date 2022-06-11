 مسائيةDW : توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية | مسائية DW | DW | 16.06.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية

وفي موضوع ثالث، وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023، ماذا يعني هذا الارتفاع اقتصاديا وسياسيا؟ وكيف يمكن احتواؤه؟

مشاهدة الفيديو 12:23

المزيد من المركز الإعلامي

الصين تهدد بالحرب.. هل يتكرر سيناريو أوكرانيا في تايوان؟

الصين تهدد بالحرب.. هل يتكرر "سيناريو أوكرانيا" في تايوان؟ 11.06.2022

إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟

إسرائيل والإمارات.. نحو مرحلة جديدة من التعاون؟ 10.06.2022

إسبانيا والجزائر.. نحو مزيد من التأزم في العلاقات؟

إسبانيا والجزائر.. نحو مزيد من التأزم في العلاقات؟ 09.06.2022

German Chancellor Angela Merkel greets Russian President Vladimir Putin (C) with Secretary-General of the United Nations (UN) Antonio Guterres upon his arrival to attend the Peace summit on Libya at the Chancellery in Berlin on January 19, 2020. - World leaders gather in Berlin on January 19, 2020 to make a fresh push for peace in Libya, in a desperate bid to stop the conflict-wracked nation from turning into a second Syria. Chancellor Angela Merkel will be joined by the presidents of Russia, Turkey and France and other world leaders for talks held under the auspices of the United Nations. (Photo by John MACDOUGALL / AFP) / ALTERNATIVE CROP

ميركل و"حرب بوتين" في أوكرانيا.. نقد ذاتي غائب؟ 08.06.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW : البنك المركزي الأوروبي وخططه لتهدئة الأسواق المالية

مسائيةDW : البنك المركزي الأوروبي وخططه لتهدئة الأسواق المالية 16.06.2022

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر 16.06.2022

بسبب الحرب في أوكرانيا..هل تغرق العصابات أوروبا بالمخدرات؟

بسبب الحرب في أوكرانيا..هل تغرق العصابات أوروبا بالمخدرات؟ 14.06.2022

منظمة أطباء بلا حدود.. ما حجم الكارثة الإنسانية في أوكرانيا؟

منظمة أطباء بلا حدود.. ما حجم الكارثة الإنسانية في أوكرانيا؟ 14.06.2022

المزيد مسائية DW

Russia Putin Macron 8107390 07.02.2022 French President Emmanuel Macron meets with Russian President Vladimir Putin, at Moscow s Kremlin, in Moscow, Russia. Russian Presidential Press Office Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xx

فرنسا "أكبر" مستورد للوقود الأحفوري الروسي.."تناقض" مواقف؟ 13.06.2022

الصدريون يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟

"الصدريون" يخرجون من البرلمان العراقي...ماذا بعد؟ 13.06.2022

حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟

حوار سياسي برعاية دولية في السودان.. هل ينهي الأزمة؟ 11.06.2022

تحذيرات من تضخم وتباطؤ اقتصادي لفترة طويلة.. ما العمل؟

تحذيرات من تضخم وتباطؤ اقتصادي لفترة طويلة.. ما العمل؟ 11.06.2022

اقرأ أيضا

2010 sorgte die Energieerzeugung für neue Rekorde der CO2-Emissionen. Die Internationale Energieagentur IEA warnt in einem neuen Bericht vor den Klimafolgen der fossilen Energiepolitik. ARCHIV - Freileitungen führen am 13.04.2011 auf das RWE-Kohlekraftwerk in Niederaussem bei Pulheim. Am Montag (09.05.2011) trifft sich in Berlin Wirtschaftsminister Brüderle (FDP) mit Landesministern zum Thema ««Kraftwerke, Netzausbau und Speichertechnologien» ». Foto: Federico Gambarini dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

الوكالة الدولية للطاقة: الانبعاثات الكربونية نحو تسجيل مستويات قياسية 20.07.2021

حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من استمرار الارتفاع في مستوى الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون والتي ستبلغ مستوى قياسي عام 2023 خاصة مع انخفاض مخصصات الطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.

Ein Pumpe arbeitet in einem Ölfeld. Angesichts rasant gestiegener Energiepreise hat US-Präsident Joe Biden die Freigabe von 50 Millionen Barrel Öl aus der strategischen Reserve angeordnet. (zu dpa Biden öffnet wegen gestiegener Ölpreise strategische Reserven) +++ dpa-Bildfunk +++

أوبك ترفض زيادة الإنتاج.. أزمة أوكرانيا تشعل أسعار النفط! 22.02.2022

رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعاً بالأزمة الأوكرانية، لاتزال مجموعة "أوبك بلس" التي تشكل دول عربية عمودها الفقري ترفض زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.