مسائية DW

مسائيةDW : توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية

وفي موضوع ثالث، وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023، ماذا يعني هذا الارتفاع اقتصاديا وسياسيا؟ وكيف يمكن احتواؤه؟