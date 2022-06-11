مسائيةDW : توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستويات قياسية

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وفي موضوع ثالث، وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023، ماذا يعني هذا الارتفاع اقتصاديا وسياسيا؟ وكيف يمكن احتواؤه؟
حذّرت الوكالة الدولية للطاقة من استمرار الارتفاع في مستوى الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون والتي ستبلغ مستوى قياسي عام 2023 خاصة مع انخفاض مخصصات الطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد كورونا.
رغم ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات مدفوعاً بالأزمة الأوكرانية، لاتزال مجموعة "أوبك بلس" التي تشكل دول عربية عمودها الفقري ترفض زيادة الإنتاج لخفض الأسعار، وسط توقعات باستمرار الأسعار في الارتفاع.
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