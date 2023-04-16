 مسائيةDW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟ | مسائية DW | DW | 08.05.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW: تنسيق سوري - أردني لمكافحة تجارة المخدرات العابرة للحدود؟

تعثر مفاوضاتِ جدة بين طرفي النزاع في السودان على وقع تواصل ِالقتال في الخرطوم. وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يقول إن الحرب ستنتشر في باقي أنحاء البلاد إذا حدث تصدع في العاصمة. فهل خرج الصراع في السودان عن السيطرة؟

المزيد من المركز الإعلامي

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية

في صور: دوامة الصراع على السلطة في السودان..أبرز القوى السياسية والعسكرية 16.04.2023

Links: General Abdel Fattah al-Burhan, höchster Militärvertreter im Sudan, spricht während einer Pressekonferenz im Generalkommando der Streitkräfte in Khartum. Der bei einem Putsch im ostafrikanischen Sudan entmachtete Ministerpräsident Hamduk wird in der Residenz al-Burhans festgehalten. Man habe Hamduk zu seiner eigenen Sicherheit in die Residenz gebracht. +++ dpa-Bildfunk +++ Rechts: Abdullah Hamduk, sudanesische Regierungschef, spricht bei einer Pressekonferenz. Im Sudan hat das Militär einen Putschversuch unternommen. Regierungschef Abdullah Hamduk sei festgenommen worden. +++ dpa-Bildfunk +++

السودان بعد عودة حمدوك.. هل انتصر المدني على العسكري؟ 24.11.2021

أردوغان يعلن قتل زعيم داعش الجديد .. دعاية انتخابية؟

أردوغان يعلن قتل "زعيم داعش الجديد .. "دعاية انتخابية"؟ 01.05.2023

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب هجوم الربيع؟

الحرب في أوكرانيا...هل اقترب "هجوم الربيع"؟ 01.05.2023

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائيةDW: تعثر مفاوضات جدة حول السودان...هل خرج الصراع عن السيطرة؟

مسائيةDW: تعثر مفاوضات جدة حول السودان...هل خرج الصراع عن السيطرة؟ 08.05.2023

أزمة بين فرنسا وإيطاليا.. هل يسلك ماكرون نهجا صداميا؟

أزمة بين فرنسا وإيطاليا.. هل يسلك ماكرون نهجا صداميا؟ 05.05.2023

إقرار عيد رأس السنة الأمازيغية بالمغرب.. مكسب جديد أم خطوة متأخرة؟

إقرار عيد رأس السنة الأمازيغية بالمغرب.. مكسب جديد أم خطوة متأخرة؟ 05.05.2023

مسائيةDW : هل ينجح البيت الأبيض في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي؟

مسائيةDW : هل ينجح البيت الأبيض في مواجهة مخاطر الذكاء الاصطناعي؟ 04.05.2023

المزيد مسائية DW

مسائية DW: الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة مجددا.. ما التداعيات؟

مسائية DW: الاحتياطي الفدرالي يرفع معدّل الفائدة مجددا.. ما التداعيات؟ 04.05.2023

Massaiya DW (Sendungslogo Composite)

مسائيةDW : شولتس في أفريقيا..ما أوراق برلين في مواجهة منافسة الصين؟ 04.05.2023

مسائيةDW: لبنان.. هل تضغط واشنطن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟

مسائيةDW: لبنان.. هل تضغط واشنطن لانتخاب رئيس جديد للجمهورية؟ 03.05.2023

مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟

مسائيةDW: السودان.. أي مصير ينتظر مئات الآلاف من الفارين من المعارك؟ 03.05.2023

اقرأ أيضا

Smoke rises from burning aircraft inside Khartoum Airport during clashes between the paramilitary Rapid Support Forces and the army in Khartoum, Sudan April 17, 2023. REUTERS/Stringer NO RESALES. NO ARCHIVES

لا دخان أبيض بعد.. ماذا يتوقع السودانيون من محادثات جدة؟ 08.05.2023

أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان أن محادثات جدة لن تكون ذات فائدة دون وقف إطلاق النار. لكن حتى الآن "لا دخان أبيض" من جدة، إذ ليست هناك مؤشرات على أن هذا المسعى سيفضي إلى تهدئة دائمة في وقت قريب.

1.5.2023****Sudanese families get into a truck after the crisis in Sudan's capital Khartoum on their way to Egypt through the Qustul border in the Sudanese city of Wadi Halfa, Sudan May 1, 2023. REUTERS/Heba Fouad BEST QUALITY AVAILABLE

مصدر سعودي: مفاوضات طرفي الحرب في السودان لم تحرز "تقدما كبيرا" 08.05.2023

تتواصل في جدة المفاوضات بين طرفي النزاع المسلح في السودان، فيما تفيد المعلومات الواردة بأن المباحثات الجارية تنحصر في امكانية التوصل لهدنة مؤقتة اإدخال المساعدات الإنسانية، و"كل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة".

06/05/2023 *** Sudanese Army sodliers walk near armoured vehicles stationed on a street in southern Khartoum, on May 6, 2023, amid ongoing fighting against the paramilitary Rapid Support Forces. - Air strikes battered Sudan's capital on May 6, as fighting entered a fourth week only hours before the warring parties are to meet in Saudi Arabia for their first direct talks. (Photo by AFP) (Photo by -/AFP via Getty Images)

قتال مستمر في الخرطوم ووسطاء يسعون لإنهاء الصراع في السودان 07.05.2023

في الوقت الذي يشارك فيه ممثلون عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محادثات بالسعودية تواصلت المواجهات المسلحة بين الجانبين في الخرطوم، فيما تستمر عمليات نزوح المدنيين داخل السودان وخارجها.

05.05.2023 *** KHARTOUM, SUDAN - MAY 5: Smoke rises as clashes continue between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF), in Khartoum, Sudan on May 5, 2023. Ahmed Satti / Anadolu Agency

احتدام المعارك في الخرطوم مع انطلاق مباحثات جدة 06.05.2023

استمرت رحى المعارك في العاصمة السودانية الخرطوم لتزيد من معاناة المواطنين اليومية، بينما شرع طرفا القتال في بمباحثات في مدينة جدة بوساطة سعودية-أميركية.