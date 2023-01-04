مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

مناطق الشمال السوري تتظاهر ضد تقارب تركيا مع النظام في دمشق

احتج عشرات الآلاف من السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا على التقارب الحثيث بين أنقرة ودمشق، جاء ذلك بعد تصريح للرئيس التركي أشار في إلى احتمال لقاء نظيره السوري.