مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

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بعد تمديد مجلس الأمن الدولي آلية نقل المساعدات الإنسانية الى سوريا.. دخول شاحنات محملة بالمواد الإغاثية إلى محافظة إدلب... فماذا يعني القرار بالنسبة لملايين السوريين؟ وما موقف دمشق والمعارضة منه؟
وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى" الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا. وكانت منظمات إغاثية وحقوقية قد حذرت من "كارثة" إنسانية في حال لم يتم التمديد.
بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، يأمل النازحون ألا يُجرى استخدامهم مجددا كبيادق على رقعة الشطرنج السياسي.
احتج عشرات الآلاف من السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا على التقارب الحثيث بين أنقرة ودمشق، جاء ذلك بعد تصريح للرئيس التركي أشار في إلى احتمال لقاء نظيره السوري.
يتصاعد القلق لدى الأكراد بعد اجتماع وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو في خطوة فسرها البعض على أنها بداية لذوبان جبال الجليد بين البلدين قد يكون ضحيتها الأكراد أنفسهم من خلال توافق البلدين على عملية واسعة شمال سوريا.
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