 مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟ | مسائية DW | DW | 10.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW :تمديد آلية نقل المساعدات لسوريا.. كيف تراه دمشق والمعارضة؟

بعد تمديد مجلس الأمن الدولي آلية نقل المساعدات الإنسانية الى سوريا.. دخول شاحنات محملة بالمواد الإغاثية إلى محافظة إدلب... فماذا يعني القرار بالنسبة لملايين السوريين؟ وما موقف دمشق والمعارضة منه؟

المزيد من المركز الإعلامي

تركيا والتطبيع مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن

تركيا و"التطبيع" مع الأسد.. تحفظ في دمشق وتحذير من واشنطن 04.01.2023

آلية أردوغان الثلاثية لإعادة العلاقات مع دمشق.. هل تنجح؟

"آلية أردوغان الثلاثية" لإعادة العلاقات مع دمشق.. هل تنجح؟ 23.12.2022

تعتبر أزمة استخراج الأوراق الثبوتية والشخصية في الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة إحدى أهم المشاكل وأكثرها تعقيداً

استخراج الأوراق الثبوتية: معاناة السكان في شمال غرب سوريا 26.07.2022

AUSSCHNITT Syrian President Bashar Assad, left, and his wife Asma Assad, listen to explanations as they visit a technology plant Tuesday July, 13, 2010 in Tunis. President Assad is on a two-day visit to Tunisia. (AP Photo/Hassene Dridi) *** Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan announces his new cabinet during a press conference in Ankara, Turkey, Wednesday, July 6, 2011. Erdogan said his new government includes a new minister to oversee Turkey's European Union membership bid. Erdogan named Egemen Bagis, the country's chief EU negotiator, as the minister for EU affairs. Ahmet Davutoglu remains the Foreign Minister.(AP Photo/Burhan Ozbilici)

هل ترتب مخابرات تركيا وسوريا للقاء بين أردوغان والأسد؟ 17.09.2022

المزيد Massaya Blöcke مواضيع مسائية

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟

مسائية DW: مذكرات الأمير هاري في الأسواق.. ماذا تكشف؟ 10.01.2023

فوضى البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟

فوضى" البرازيل.. هل تنتقل إلى بلدان أخرى؟ 10.01.2023

03.01.2023, Israel, Jerusalem: Benjamin Netanjahu, Ministerpräsident von Israel, nimmt an der wöchentlichen Kabinettssitzung teil. Foto: Atef Safadi/Pool European Pressphoto Agency/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

حكومة نتانياهو الجديدة..اختبار للعلاقات مع الحلفاء العرب؟ 10.01.2023

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟

إعدام متظاهرين في إيران.. كيف سيرد الغرب؟ 10.01.2023

المزيد مسائية DW

A cupola lies on the ground in front of the Orthodox Church which was destroyed by Russian forces in the recently retaken village of Bogorodychne, Ukraine, Saturday, Jan. 7, 2022. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

قصف روسي على أوكرانيا في أعياد الميلاد... هل تصمد الهدنة؟ 06.01.2023

فوضى انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟

"فوضى" انتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي.. من المستفيد؟ 05.01.2023

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟

اقتراح روسيا هدنة مؤقتة في أوكرانيا.. كيف يقرأه الغرب؟ 05.01.2023

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟

أحداث شغب ليلة رأس السنة.. كيف أعادت الجدل حول الهجرة؟ 04.01.2023

اقرأ أيضا

Workers unload a truck from a United Nations aid convoy after entering Syria through the Bab al-Hawa border crossing with Turkey, carrying basic vital necessities for the inhabitants of the northwestern rebel-held areas on the country, on July 28, 2022, after the decision to extend the authorisation mechanism” across the border. - The aid delivery mechanism across Turkey's border into rebel-held Syria at the Bab al-Hawa crossing is the only way UN assistance can reach civilians without navigating areas controlled by Syrian government forces. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)

مجلس الأمن يمدد فترة إيصال المساعدات لسوريا عبر "باب الهوى" 09.01.2023

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر "باب الهوى" الواقع على الحدود بين سوريا وتركيا. وكانت منظمات إغاثية وحقوقية قد حذرت من "كارثة" إنسانية في حال لم يتم التمديد.

35 UN humanitarian aid trucks enter northwest Syria through the Bab al-Hawa border crossing with Turkey on June 1, 2021 June (Photo by Muhammad al-Rifai/NurPhoto)

رغم التمديد الأممي.. المساعدات لسوريا ضحية البازارات السياسية! 10.01.2023

بعد موافقة مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تقديم المساعدات الإنسانية إلى نحو أربعة ملايين سوري في شمال غرب البلاد لمدة ستة أشهر أخرى عبر تركيا، يأمل النازحون ألا يُجرى استخدامهم مجددا كبيادق على رقعة الشطرنج السياسي.

Demonstrators raise Syrian opposition flags and placards as they rally against a potential rapprochement between Ankara and the Syrian regime, on December 30, 2022, in the opposition-held city of al-Bab, on the border with Turkey, in Syria's northern Aleppo province - The defence ministers of Russia, Turkey and Syria met in Moscow on December 28, the first such talks since a war broke out in Syria, and discussed ways to resolve the Syrian crisis, the problem of refugees, and joint efforts to combat extremist groups in Syria, the Russian defence ministry said. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

مناطق الشمال السوري تتظاهر ضد تقارب تركيا مع النظام في دمشق 06.01.2023

احتج عشرات الآلاف من السوريين في مناطق تسيطر عليها المعارضة المدعومة من تركيا على التقارب الحثيث بين أنقرة ودمشق، جاء ذلك بعد تصريح للرئيس التركي أشار في إلى احتمال لقاء نظيره السوري.

Fighters from the Syrian Democratic Forces ((SDF)) prepare to withdraw from the Sanjak Saadoun border area near the northern Syrian town of Amuda, on October 27, 2019. - Kurdish forces today said they will redeploy away from the entire length of Syria's nothern border in compliance with a Russian-Turkish agreement that will see them replaced by Damascus-backed forces. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo by DELIL SOULEIMAN/AFP via Getty Images)

"خصم مشترك" ـ هل يدفع الأكراد ثمن التقارب التركي السوري؟ 30.12.2022

يتصاعد القلق لدى الأكراد بعد اجتماع وزيري الدفاع التركي والسوري في موسكو في خطوة فسرها البعض على أنها بداية لذوبان جبال الجليد بين البلدين قد يكون ضحيتها الأكراد أنفسهم من خلال توافق البلدين على عملية واسعة شمال سوريا.