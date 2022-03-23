 مسائيةDW : تفعيل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز بألمانيا.. ماذا يعني؟ | مسائية DW | DW | 30.03.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : تفعيل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز بألمانيا.. ماذا يعني؟

الحكومة الألمانية تفعل خطة طارئة لضمان حاجياتها من الغاز الطبيعي في ظل مخاوف من توقف الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.. ماذا تعني هذه الخطوة سياسيا واقتصاديا بالنسبة لألمانيا؟

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