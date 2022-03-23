مسائيةDW : تفعيل خطة طارئة لضمان إمدادات الغاز بألمانيا.. ماذا يعني؟

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الحكومة الألمانية تفعل خطة طارئة لضمان حاجياتها من الغاز الطبيعي في ظل مخاوف من توقف الإمدادات الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.. ماذا تعني هذه الخطوة سياسيا واقتصاديا بالنسبة لألمانيا؟
فعّلت ألمانيا الأربعاء المستوى الأول من خطتها الطارئة لضمان إمداد الغاز الطبيعي في مواجهة التهديد بتوقف الإمدادات الروسية بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد روبرت هابيك، فيما رفضت مجموعة السبع الطلب الروسي للمدفوعات بالروبل.
العقوبات الغربية على روسيا وخطط تقليل الاعتماد على النفط والغاز الروسيين، قد تؤدي إلى زيادة الانبعاثات رغم التوسع في استخدام الطاقة النظيفة، لأن ذلك قد يعرقل عملية التخلص التدريجي من الفحم والاعتماد على الغاز المسال.
بعد بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا تخطى سعر برميل النفط عتبة المائة دولار لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات، وباتت دول الخليج في قلب أزمة الطاقة العالمية، فهل تستطيع بنفطها وغازها منح السوق الاستقرار؟ وقطر ستساعد ألمانيا.
حظر الاتحاد الأوروبي تقنية التكسير الهيدروليكي المستخدمة في عمليات التنقيب عن النفط بسبب أضرارها على البيئة. بيد أن هذه التقنية لا تزال تُستخدم في الولايات المتحدة. فهل يشكل الغاز الأمريكي بديلا للغاز الروسي؟
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