مسائيةDW : تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا.. ماذا يعني؟

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تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يكشفُ عن تضاعف وارداِت الاسلحة في أوروبا وتراجعها في مناطق أخرى من العالم.. كيف يَقرأ الخبراء نتائجَ هذا التقرير؟
أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن واردات الأسلحة إلى أوروبا قد زادت بشكل حاد نتيجة لحرب أوكرانيا في المقام الأول. بالمقابل فإن المشتريات من الأسلحة تنخفض في أجزاء أخرى من العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟
ذكر تقرير لمنظمة "أنقذوا الأطفال" الألمانية أن حوالي عشرين مليون طفل في دول الاتحاد الأوروبي معرضون لخطر الفقر. كما كشف التقرير أن الأطفال من أصول مهاجرة واللاجئين منهم هم من الفئات الأكثر تضرراً.
كشف استطلاع للرأي أنجزته "مؤسسة غالوب الدولية" (Gallup International) أن 36 بالمئة من الأشخاص حول العالم يفضلون العيش في بلد آخر. في حوار مع DW، يقدم رئيس المؤسسة قراءة في النتائج.
أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة الطلب على التسلح فيما سعت دول غربية إلى تعويض الأسلحة التي أرسلتها إلى أوكرانيا. ورغم ذلك، ذكر تقرير صدر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) أن الحرب قد تعيق الإنتاج العسكري!.
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