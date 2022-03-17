 مسائيةDW : تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا.. ماذا يعني؟ | مسائية DW | DW | 13.03.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا.. ماذا يعني؟

تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام يكشفُ عن تضاعف وارداِت الاسلحة في أوروبا وتراجعها في مناطق أخرى من العالم.. كيف يَقرأ الخبراء نتائجَ هذا التقرير؟

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