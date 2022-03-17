مسائيةDW : تضاعف واردات الأسلحة في أوروبا.. ماذا يعني؟

معهد ستوكهولم: أوروبا تتسلح بشكل هائل

أفاد معهد ستوكهولم لأبحاث السلام أن واردات الأسلحة إلى أوروبا قد زادت بشكل حاد نتيجة لحرب أوكرانيا في المقام الأول. بالمقابل فإن المشتريات من الأسلحة تنخفض في أجزاء أخرى من العالم، فما الذي يعنيه ذلك؟