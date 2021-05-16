مسائيةDW : تصعيد مستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين...مرحلة جديدة؟

فلسطين كورونا وذكريات داعش ـ هكذا احتفل العراق بعيد الفطر

في مدينة الموصل العراقية سجد المصلون اليوم بين أكوام من الأنقاض بمناسبة عيد الفطر في أقدم مسجد في المدينة لأول مرة منذ طُرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة في عام 2017، فيما جدد الكاظمي دعمه للقضية الفلسطينية.