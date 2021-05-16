مسائيةDW : تصعيد مستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين...مرحلة جديدة؟

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يوم آخر من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية، واستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على منطقة جنين. ما احتمالات التصعيد في المنطقة؟
في مدينة الموصل العراقية سجد المصلون اليوم بين أكوام من الأنقاض بمناسبة عيد الفطر في أقدم مسجد في المدينة لأول مرة منذ طُرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة في عام 2017، فيما جدد الكاظمي دعمه للقضية الفلسطينية.
أكدت الداخلية الألمانية أن برلين لا تنوي حالياً تشديد عقوبات معاداة السامية إثر تجاوزات رافقت مظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين بعد التصعيد العسكري بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.
جددت واشنطن سعيها لخفض التصعيد بالشرق الأوسط وكذلك تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، مؤكدة استمرار المساعدات للفلسطينيين. فيما توالت الدعوات الدولية للتهدئة ووقف التصعيد.
تشهد الأوضاع الميدانية في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل تصاعدا متزايدا في ظل تبادل الضربات بين مقاتلين فلسطينيين من غزة وإسرائيل، التي أعلنت، عقب توعد نتانياهو لحماس، عن بدء "جولة واسعة واستثنائية من الغارات على غزة".
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