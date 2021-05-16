 مسائيةDW : تصعيد مستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين...مرحلة جديدة؟ | مسائية DW | DW | 12.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : تصعيد مستمر بين الإسرائيليين والفلسطينيين...مرحلة جديدة؟

يوم آخر من التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الضفة الغربية، واستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية على منطقة جنين. ما احتمالات التصعيد في المنطقة؟

مشاهدة الفيديو 14:21

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*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 12.05.21 *** Israel's Iron Dome anti-missile system fires interceptor missiles as rockets are launched from the Gaza Strip towards Israel, in Gaza May 12, 2021. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

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