مسائية DW

مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟

بعد جدل طويل ألمانيا توافق، وفقا لمجلة دير شبيغل، على تسليم دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، فهل تبددت المخاوف الألمانية، وأي دعم حصلت عليه برلين من حلفائها في الناتو؟