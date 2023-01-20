مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟

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بعد جدل طويل ألمانيا توافق، وفقا لمجلة دير شبيغل، على تسليم دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، فهل تبددت المخاوف الألمانية، وأي دعم حصلت عليه برلين من حلفائها في الناتو؟
قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.
أمام تردد الساسة وما سببه ذلك من انتقادات شديدة للحكومة في برلين، أكدت "راينميتال" الألمانية لصناعة السلاح قدرتها على توريد الدبابات لأوكرانيا، فيما حلف ينفي حلف شمال الأطلسي أي انقسامات في صفوفه.
تزداد الضغوط على ألمانيا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. وفيما قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ إضافي لتسليح أوكرانيا، أعلنت بولندا أنها ستطلب موافقة ألمانيا على تزويد الأخيرة بدبابات ليوبارد.
كشف أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أنّ دولا غربية ستزود أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا". وفيما تزداد الضغوط على ألمانيا بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2، قالت الشركة المصنعة إن الأمر قد يستغرق عاما.
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