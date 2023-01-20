 مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟ | مسائية DW | DW | 24.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مسائية DW

مسائيةDW : تسليم دبابات ليوبارد لأوكرانيا، هل تبددت مخاوف ألمانيا؟

بعد جدل طويل ألمانيا توافق، وفقا لمجلة دير شبيغل، على تسليم دبابات من طراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، فهل تبددت المخاوف الألمانية، وأي دعم حصلت عليه برلين من حلفائها في الناتو؟

المزيد من المركز الإعلامي

الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟

الروبية في التجارة بين الإمارات والهند. ابتعاد عن الدولار؟ 20.01.2023

سوليفان يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية... تفاهمات جديدة؟

سوليفان يزور إسرائيل والأراضي الفلسطينية... تفاهمات جديدة؟ 19.01.2023

البوندستاغ والاعتراف بالإبادة الإيزيدية، هل تتحقق العدالة؟

البوندستاغ والاعتراف بالإبادة الإيزيدية، هل تتحقق العدالة؟ 19.01.2023

قتيل وعشرات الجرحي في تدافع البصرة... من يتحمّل المسؤولية؟

قتيل وعشرات الجرحي في تدافع البصرة... من يتحمّل المسؤولية؟ 19.01.2023

المزيد مسائية DW

سوريا وروسيا، كيف تستفيدان من ترميم مطار الجراح العسكري؟

سوريا وروسيا، كيف تستفيدان من ترميم مطار الجراح العسكري؟ 24.01.2023

هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟

هل تبدد تركيا آمال السويد في الانضمام إلى الناتو؟ 24.01.2023

بعد العقوبات الجديدة.. تعمق الخلاف بين الأوروبيين وإيران؟

بعد العقوبات الجديدة.. تعمق الخلاف بين الأوروبيين وإيران؟ 23.01.2023

لافروف في جنوب أفريقيا.. ما أوجه الصراع الروسي الغربي هناك؟

لافروف في جنوب أفريقيا.. ما أوجه الصراع الروسي الغربي هناك؟ 23.01.2023

اقرأ أيضا

Ein Kampfpanzer der Bundeswehr vom Typ Leopard 2A6, fährt bei der Informationslehrübung Landoperationen 2019 durch ein Wasserbecken.

تقارير إعلامية: ألمانيا توافق على تسليم دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا 24.01.2023

قالت مصادر متطابقة إن المستشار الألماني أولاف شولتس قرر إرسال دبابات (ليوبارد 2) إلى أوكرانيا والسماح لدول أخرى مثل بولندا بالقيام بذلك، بينما قد تقدم الولايات المتحدة دبابات أبرامز. وحزب البديل الشعبوي يرفض القرار.

17.01.2017 Auf dem Truppenübungsplatz Jägerbrück bei Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) fährt am 17.01.2017 ein Panzer Leopard der Bundeswehr durch den Schnee, um eine deutsch-niederländische Militärübung vorzubereiten. Etwa 600 Soldaten werden als gemeinsame Einheit unter anderem das Zusammenspiel von Schützenpanzern, Kampfpanzern und Einheiten mit kleineren Fahrzeugen üben. Die Soldaten bleiben bis Ende Januar in Vorpommern und nehmen anschließend an einer größeren Nato-Übung in Polen teil. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

"راينميتال" الألمانية تؤكد قدرتها على تسليم دبابات لكييف 24.01.2023

أمام تردد الساسة وما سببه ذلك من انتقادات شديدة للحكومة في برلين، أكدت "راينميتال" الألمانية لصناعة السلاح قدرتها على توريد الدبابات لأوكرانيا، فيما حلف ينفي حلف شمال الأطلسي أي انقسامات في صفوفه.

11.01.2023 *** This grab taken from AFP video footage shows a member of Ukraine's military looking away as a BM-21'Grad' MLRS 122mm rocket launcher fires on the outskirts of Soledar on January 11, 2023. - Ukrainian President Volodymyr Zelensky has said fighting is still raging in a key eastern frontline city that a Russian mercenary group earlier said it controlled, as Moscow announced a new military commander in Ukraine. The fate of Soledar in eastern Ukraine was uncertain after Russian group Wagner claimed it controlled the gateway town -- but the Kremlin cautioned against declaring victory prematurely. (Photo by Arman SOLDIN / AFP)

الاتحاد الأوروبي يخصص مبالغ إضافية لتسليح أوكرانيا 23.01.2023

تزداد الضغوط على ألمانيا فيما يتعلق بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد 2. وفيما قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص مبلغ إضافي لتسليح أوكرانيا، أعلنت بولندا أنها ستطلب موافقة ألمانيا على تزويد الأخيرة بدبابات ليوبارد.

European Council President Charles Michel, left, NATO Secretary General Jens Stoltenberg, center, and European Commission President Ursula von der Leyen participate in a media conference after signing a Joint Declaration on NATO-EU Cooperation at NATO headquarters in Brussels, Tuesday, Jan. 10, 2023. (AP Photo/Olivier Matthys)

ستولتنبرغ: أوكرانيا ستتسلم المزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا" 15.01.2023

كشف أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أنّ دولا غربية ستزود أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا". وفيما تزداد الضغوط على ألمانيا بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2، قالت الشركة المصنعة إن الأمر قد يستغرق عاما.