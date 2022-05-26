مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر

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وسط إصرار تركيا على عزمها تنفيذ َعملية ٍعسكرية في شمال سوريا.. روسيا تحذر، ومؤشراتٌ على تقاربٍ بين قوات سوريا الديمقراطية وموسكو ودمشق.. ما مدى واقعيةِ هذا التقارب؟ وأي دلالات للتحذير الروسي؟
هدد الرئيس التركي مجدداً بتنفيذ عملية ضدّ المقاتلين الأكراد في "حزب العمال الكردستاني" بهدف تأمين عمق 30 كيلومتراً لحدود بلاده مع سوريا، وأكد أن أنقرة لا تنتظر "إذناً" من واشنطن لتنفيذ العملية.
بات الكثير من اللاجئين السوريين في تركيا يشعرون بالقلق حيال خطط أنقرة لعودة" مليون" منهم على أساس "طوعي" إلى "مناطق آمنة" داخل سوريا، وفيما يتحدث خبراء عن مساع تركية لـ"تغيير ديمغرافي"، تتهم دمشق أنقره، بـ"تطهير عرقي".
روسيا المتهمة باستغلال القمح كـ"أداة للحرب"، تقول إن موانئ أوكرانية استولت عليها باتت جاهزة لشحن الحبوب، وسط احتدام المعارك في إقليم لوهانيسك الذي يبدو فيه الوضع الميداني غامضاً.
طالبت واشنطن بالإبقاء على معبر "باب الهوى" لنقل المساعدات إلى سوريا، معبرة عن قلقها من مخاطر "تفاقم معاناة" ملايين الأشخاص. ويرى مراقبون أن موسكو تحاول جعل الحفاظ على هذا المعبر ورقة مساومة في إطار الحرب في أوكرانيا.
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