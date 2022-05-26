 مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر | مسائية DW | DW | 16.06.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : تركيا تتمسك بخطتها لتنفيذ عملية في شمال سوريا وروسيا تحذر

وسط إصرار تركيا على عزمها تنفيذ َعملية ٍعسكرية في شمال سوريا.. روسيا تحذر، ومؤشراتٌ على تقاربٍ بين قوات سوريا الديمقراطية وموسكو ودمشق.. ما مدى واقعيةِ هذا التقارب؟ وأي دلالات للتحذير الروسي؟

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