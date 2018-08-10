 مسائيةDW : ترشح البشير لولاية ثالثة: دعم للاستقرار أم ترسيخ للعزلة؟ | سياسة واقتصاد | DW | 10.08.2018

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سياسة واقتصاد

مسائيةDW : ترشح البشير لولاية ثالثة: دعم للاستقرار أم ترسيخ للعزلة؟

الحزب الحاكم في السودان يرشح عمر البشير لولاية ثالثة في عام 2020، فهل يدعم ذلك الاستقرار أم يزيد من عزلة البلاد سياسيا واقتصاديا؟

مشاهدة الفيديو 23:17
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23:17 دقيقة

مسائيةDW  : ترشح البشير لولاية ثالثة: دعم للاستقرار أم ترسيخ للعزلة؟

              

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مسائيةDW  : ترشح البشير لولاية ثالثة: دعم للاستقرار أم ترسيخ للعزلة؟  

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