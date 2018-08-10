مسائيةDW  : ترشح البشير لولاية ثالثة: دعم للاستقرار أم ترسيخ للعزلة؟  

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
الحزب الحاكم في السودان يرشح عمر البشير لولاية ثالثة في عام 2020، فهل يدعم ذلك الاستقرار أم يزيد من عزلة البلاد سياسيا واقتصاديا؟
إرسال
Facebook
Twitter
google+
Whatsapp
Tumblr
Digg
Newsvine
stumble
linkedin
الرابط https://p.dw.com/p/32zhg
الحزب الحاكم في السودان يرشح عمر البشير لولاية ثالثة في عام 2020، فهل يدعم ذلك الاستقرار أم يزيد من عزلة البلاد سياسيا واقتصاديا؟
اعتبر الدكتور ربيع عبد العاطي القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ان الرئيس السوداني عمر البشير حقق الكثير من الانجازات خلال فترات حكمه التي امتدت على 29 عاما .. وفي المقابل اعتبر الصحفي السوداني عبد الحميد عبد الرحمن ان الاخفاقات تفوق الى حد كبير جدا تلك الانجازات التي يتحدث عنها مؤيدو البشير ، مشيرا الى الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوداني يتدهور منذ سنوات
قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه من المقرر بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة بجنوب السودان إلى السودان في الأول من سبتمبر المقبل. تصريحات البشير جاءت بعد أن وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وريك ماشار، رئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده بوساطة سودانية، وقعا اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة بينهما.
شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!
© 2018 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول