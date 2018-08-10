مسائيةDW  : ترشح البشير لولاية ثالثة: دعم للاستقرار أم ترسيخ للعزلة؟  

توقيع اتفاق سلام بين حكومة جنوب السودان والمتمردين

قال الرئيس السوداني عمر البشير إنه من المقرر بدء ضخ النفط من ولاية الوحدة بجنوب السودان إلى السودان في الأول من سبتمبر المقبل. تصريحات البشير جاءت بعد أن وقع رئيس جنوب السودان سلفا كير وريك ماشار، رئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده بوساطة سودانية، وقعا اتفاقا نهائيا للسلام وتقاسم السلطة بينهما.