مسائيةDW : تأجيل الانتخابات الليبية... تعثر أم فشل؟

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المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها، بدلا من يوم الجمعة القادم. فما أسباب هذا التأجيل ، وما تداعياته على المشهدين السياسي والأمني في ليبيا؟
أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا تأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مقترحة موعدا جديدا، وطالبت بإزالة "القوة القاهرة". جاء ذلك بعد ساعات من إعلان لجنة برلمانية "استحالة" إجراء الانتخابات في موعدها.
رغم أنه كان يلوح في الأفق خلال الأسابيع الماضية، أعربت ألمانيا عن قلقها بشأن تأجيل الانتخابات الليبية لأنها تكتسب "أهمية شديدة" للمجتمع الدولي والليبيين. جاء ذلك بعد اقتراح مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها لمدة شهر.
انتشرت بشكل كثيف مجموعات مسلحة في عدة مناطق جنوب العاصمة الليبية الثلاثاء، ما أجبر جامعة طرابلس على الإغلاق. وقد دفع هذا الوضع الأمم المتحدة للإعراب عن قلقها إزاء هذه التطورات تزامناً مع توقع تأجيل الانتخابات الرئاسية.
شهدت الساحة الليبية في عام 2021 الكثير من الأحداث بعضها كان مشجعاً لتوقعات بمستقبل أفضل، لكن بمرور الأيام واقتراب العام من نهايته يبدو أن الحل يبتعد أكثر فأكثر مع اقتراح تأجيل الانتخابات. فهل يكون عام 2022 أفضل من سابقه؟
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