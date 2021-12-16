 مسائيةDW : تأجيل الانتخابات الليبية... تعثر أم فشل؟ | مسائية DW | DW | 22.12.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : تأجيل الانتخابات الليبية... تعثر أم فشل؟

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا تقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية شهراً عن موعدها، بدلا من يوم الجمعة القادم. فما أسباب هذا التأجيل ، وما تداعياته على المشهدين السياسي والأمني في ليبيا؟

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