 مسائيةDW: بوينغ في قفص الاتهام .. عيوب في طائرات 737 ماكس؟ | سياسة واقتصاد | DW | 11.03.2019

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سياسة واقتصاد

مسائيةDW: بوينغ في قفص الاتهام .. عيوب في طائرات 737 ماكس؟

سلامة ومصداقية شركة "بوينغ" الأمريكية على المحك، بعد تعليق الصين العمل بطائرات "737 ماكس 8" غداة حادث سقوط الطائرة الإثيوبية. فما الذي يعنيه هذا القرار؟ وماهي تبعات ذلك على شركات الطيران العربية؟

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مسائيةDW : بوينغ في قفص الاتهام.. هل من عيوب في طائرات 737 ماكس؟

  

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مسائيةDW : بوينغ في قفص الاتهام.. هل من عيوب في طائرات 737 ماكس؟  

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