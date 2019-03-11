مسائيةDW: بوينغ في قفص الاتهام .. عيوب في طائرات 737 ماكس؟

هل تحولت طائرة "بوينغ 737 ماكس 8" إلى كابوس المسافر في الجو؟ تعرف على شركات الطيران العربية التي تستخدم هذا الطراز...

كوارث متتالية في حوادث تحطم لم يتم البت في أسبابها لطائرة بوينغ 737 ماكس 8. والشبهات تدور حول وجود أخطاء تقنية تصنيعية في هذه الطائرة. لمحة عن هذا الطراز الذي بعتبر فخر بوينغ...