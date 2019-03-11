مسائيةDW: بوينغ في قفص الاتهام .. عيوب في طائرات 737 ماكس؟

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سلامة ومصداقية شركة "بوينغ" الأمريكية على المحك، بعد تعليق الصين العمل بطائرات "737 ماكس 8" غداة حادث سقوط الطائرة الإثيوبية. فما الذي يعنيه هذا القرار؟ وماهي تبعات ذلك على شركات الطيران العربية؟
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يعتبر سقوط طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية ثاني حادث لطائرات بوينغ 737 ماكس 8 خلال أربعة أشهر. وقررت دول وشركات طيران عالمية تعليق إقلاع طائراتها من هذا الطراز.
تواصل شركات طيران عربية تشغيل طائرة بوينغ 737 ماكس 8 رغم الكوارث المتتالية لهذه الطائرة مؤخرا، والحديث عن وجود اخطاء تقنية بها. ما هي دوافع هذه الشركات؟
كوارث متتالية في حوادث تحطم لم يتم البت في أسبابها لطائرة بوينغ 737 ماكس 8. والشبهات تدور حول وجود أخطاء تقنية تصنيعية في هذه الطائرة. لمحة عن هذا الطراز الذي بعتبر فخر بوينغ...
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