مسائيةDW: بوتين يقايض "تحرير" الموانئ برفع العقوبات.. هل يرضخ الغرب؟

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على وقع تحذيرات من أزمة غِذاء عالمية، روسيا والغرب يتبادلان الاتهامات حول عرقلة تصدير القمح من أوكرانيا، فيما بوتين يشترط على الغرب رفع عقوباته لفتح ممر لتصدير الحبوب.. فهل يرضخ الغرب؟
بسبب الحصار الروسي لموانئها، لم تعد أوكرانيا قادرة على تصدير حبوبها. لكن الآن يمكن تصدير جزء على الأقل من الحبوب عن طريق القطارات. وسوف تساعد سكك حديد ألمانيا في ذلك. بينما تتهم موسكو الغرب بالمسؤولية عن الحصار.
كثفت روسيا قصفها لشرق أوكرانيا مؤكّدةً أنّها دمّرت مخزون أسلحة سلّمها الغرب، فيما وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن قانوناً يوفّر مساعدات جديدة لكييف بقيمة 40 مليار دولار. وكييف تستبعد وقفا لإطلاق النار في الوقت الراهن.
منظمة "فيلت هونغر هيلفه" الخيرية الألمانية، تحذر من تداعيات الحرب في أوكرانيا على الدول الفقيرة بوجه الخصوص. دول بات من الصعب عليها الحصول على كميات القمح التي طلبتها.
شولتس يعتبر أن روسيا "لن تكسب" الحرب التي تسببت بها في أوكرانيا مؤكدا أنه لن يُسمح للرئيس فلاديمير بوتين "بإملاء" شروط السلام. المستشار الألماني تحدث أمام منتدى دافوس عن مستقبل النظام الدولي ودور القوى الصاعدة.
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