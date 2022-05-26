 مسائيةDW: بوتين يقايض ″تحرير″ الموانئ برفع العقوبات.. هل يرضخ الغرب؟ | مسائية DW | DW | 26.05.2022

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مسائية DW

مسائيةDW: بوتين يقايض "تحرير" الموانئ برفع العقوبات.. هل يرضخ الغرب؟

على وقع تحذيرات من أزمة غِذاء عالمية، روسيا والغرب يتبادلان الاتهامات حول عرقلة تصدير القمح من أوكرانيا، فيما بوتين يشترط على الغرب رفع عقوباته لفتح ممر لتصدير الحبوب.. فهل يرضخ الغرب؟

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