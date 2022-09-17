مسائيةDW : بوتين يصعد ويهدد مجددا.. ضربة جديدة للاقتصاد العالمي؟

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بعد إعلان الرئيس الروسي عن قرار التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا.. كيف تفاعلت أسواق المال؟ وأي تأثيرات على الاقتصاد العالمي؟
إن التعبئة الروسية الجزئية و"الاستفتاءات" المقررة على عجل في شرق أوكرانيا، هي علامات ضعف، وقد أخطأ بوتين في حساباته. إن عشرات الآلاف من الروس يدفعون حياتهم ثمنا لذلك، كما يرى ميودراغ زوريتش.
تتوالى ردود الأفعال الدولية على إعلان روسيا "تعبئة جزئية للاحتياط" وتأكيد الاستفتاءات في مناطق محتلة في أوكرانيا، وتهديد بوتين باستخدام "كل الوسائل الدفاعية" المتاحة. معظم ردود الفعل تتحدث عن "تصعيد" روسي يعبر عن "وفشل".
دعا المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا، وشدد خلال مكالمة هاتفية مع بوتين على "إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن".
أثار نجاح الجيش الأوكراني في هجماته المباغتة ضد القوات الروسية تعليقات غزيرة في الغرب وفي ألمانيا بالتحديد. فهل الأمر مجرد تراجع تكتيكي روسي أم تحوٌل استراتيجي سيُغير مجرى الحرب ويرسم بالتالي شبح الهزيمة أمام بوتين؟
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