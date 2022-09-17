مسائيةDW : بوتين يصعد ويهدد مجددا.. ضربة جديدة للاقتصاد العالمي؟

وجهة نظر: بوتين مجبر على التصعيد من أجل البقاء

إن التعبئة الروسية الجزئية و"الاستفتاءات" المقررة على عجل في شرق أوكرانيا، هي علامات ضعف، وقد أخطأ بوتين في حساباته. إن عشرات الآلاف من الروس يدفعون حياتهم ثمنا لذلك، كما يرى ميودراغ زوريتش.