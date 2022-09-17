 مسائيةDW : بوتين يصعد ويهدد مجددا.. ضربة جديدة للاقتصاد العالمي؟ | مسائية DW | DW | 21.09.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : بوتين يصعد ويهدد مجددا.. ضربة جديدة للاقتصاد العالمي؟

بعد إعلان الرئيس الروسي عن قرار التعبئة العسكرية الجزئية في روسيا.. كيف تفاعلت أسواق المال؟ وأي تأثيرات على الاقتصاد العالمي؟

المزيد من المركز الإعلامي

16.9.2022, Leaders and participants from the left in the front row: Secretary-General of the Shanghai Cooperation Organisation Zhang Ming, Turkmen President Serdar Berdymukhamedov, Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, Kyrgyz President Sadyr Japarov, Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev, Indian Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping, Uzbek President Shavkat Mirziyoyev, Russian President Vladimir Putin, Tajikistan's President Emomali Rahmon, Pakistani Prime Minister Shahbaz Sharif, Iranian President Ebrahim Raisi, Belarusian President Alexander Lukashenko and Azerbaijani President Ilham Aliyev pose for a photo at the Shanghai Cooperation Organisation (SCO) summit in Samarkand, Uzbekistan, Friday, Sept. 16, 2022. (Sergei Bobylev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

بوتين وأردوغان يبحثان في اتفاق الحبوب و صفقة غاز بين البلدين 17.09.2022

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AUSSCHNITT Syrian President Bashar Assad, left, and his wife Asma Assad, listen to explanations as they visit a technology plant Tuesday July, 13, 2010 in Tunis. President Assad is on a two-day visit to Tunisia. (AP Photo/Hassene Dridi) *** Turkey's Prime Minister Recep Tayyip Erdogan announces his new cabinet during a press conference in Ankara, Turkey, Wednesday, July 6, 2011. Erdogan said his new government includes a new minister to oversee Turkey's European Union membership bid. Erdogan named Egemen Bagis, the country's chief EU negotiator, as the minister for EU affairs. Ahmet Davutoglu remains the Foreign Minister.(AP Photo/Burhan Ozbilici)

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