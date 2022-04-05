مسائيةDW : بوتين يرفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب...ماذا بعد؟

المستشار الألماني يدين "جرائم الحرب البشعة" في أوكرانيا

فيما قالت كييف إنها تحقق في أكثر من خمسة آلاف جريمة حرب متهمة القوات الروسية بارتكابها، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "جرائم الحرب البشعة" في أوكرانيا، ووعد بالعمل مع الشركاء على كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.