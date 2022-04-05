مسائيةDW : بوتين يرفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب...ماذا بعد؟

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كييف ترفض زيارة الرئيس الألماني شتاينماير... وبوتين يتهم الأوكرانيين بتزييف الحقائق وسط تصاعد الاتهامات الدولية لروسيا بارتكاب جرائم حرب بشعة. فإلى أين يتجه الوضع في أوكرانيا؟
فيما قالت كييف إنها تحقق في أكثر من خمسة آلاف جريمة حرب متهمة القوات الروسية بارتكابها، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "جرائم الحرب البشعة" في أوكرانيا، ووعد بالعمل مع الشركاء على كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.
يلتقي المستشار النمساوي بالرئيس الروسي في موسكو بهدف فتح مجال للحوار، كما يعتزم التطرق لـ"جرائم الحرب" في بوتشا التي زارها. ميدانيا يستعد الجيش الأوكراني لمعارك ضخمة لمنع سيطرة روسيا بالكامل على إقليم دونباس شرقي البلاد.
بعد العثور على مقابر جماعية في مدينة بوتشا الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية منها تعالت الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. فهل بالإمكان محاكمة بوتين أمام الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب؟
رفضت القيادة في كييف زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا. وخلال زيارة لبولندا، أعلن شتاينماير أن زميله البولندي أندريه دودا اقترح السفر إلى كييف معه ومع رؤساء دول البلطيق، بيد أن الزيارة ألغيت.
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