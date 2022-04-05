 مسائيةDW : بوتين يرفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب...ماذا بعد؟ | مسائية DW | DW | 12.04.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : بوتين يرفض الاتهامات بارتكاب جرائم حرب...ماذا بعد؟

كييف ترفض زيارة الرئيس الألماني شتاينماير... وبوتين يتهم الأوكرانيين بتزييف الحقائق وسط تصاعد الاتهامات الدولية لروسيا بارتكاب جرائم حرب بشعة. فإلى أين يتجه الوضع في أوكرانيا؟

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فيما قالت كييف إنها تحقق في أكثر من خمسة آلاف جريمة حرب متهمة القوات الروسية بارتكابها، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس "جرائم الحرب البشعة" في أوكرانيا، ووعد بالعمل مع الشركاء على كشف الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

epa04985413 Pro-Russian rebel's tank column drive along a road in the Lugansk region, Ukraine, 20 October 2015. Ukraine and pro-Russian rebels continue to withdraw their guns with a caliber of less than 100 millimeters from the front line in Donetsk and Lugansk areas, in accordance with the Minsk agreement. EPA/ALEXANDER ERMOCHENKO ++

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In this video grab taken from a handout footage made available on the official web site of the Russian President (kremlin.ru) Russian President Vladimir Putin addresses the nation at the Kremlin in Moscow early on February 24, 2022. - Russian President Vladimir Putin announced a military operation in Ukraine on February 24 and called on soldiers there to lay down their arms, defying Western outrage and global appeals not to launch a war. (Photo by Handout / KREMLIN.RU / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / KREMLIN.RU / handout - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS --- NO ARCHIVE ---

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12.04.2022, Polen, Warschau: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier gibt in der deutschen Botschaft vor Pressevertretern eine Erklärung zur Reiseabsage nach Kiew. Eine geplante Reise Steinmeiers nach Kiew ist geplatzt, weil er dort offensichtlich nicht willkommen ist. Foto: Jens Büttner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

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رفضت القيادة في كييف زيارة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى أوكرانيا. وخلال زيارة لبولندا، أعلن شتاينماير أن زميله البولندي أندريه دودا اقترح السفر إلى كييف معه ومع رؤساء دول البلطيق، بيد أن الزيارة ألغيت.