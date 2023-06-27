مسائيةDW : بوتين وحلفائه... هل تبقى "علاقة وثيقة"؟

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قادة في آسيا والشرق الأوسط يسارعون للتضامن مع بوتين ضد تمرد مجوعة مرتزقة فاغنر على الكرملين. هل يبقى بوتين حليفا موثوقا للدول التي غيرت تحالفاتها لتقترب منه بعد الحرب في أوكرانيا؟
بعد تمرد مرتزقة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين، تظل هناك العديد من علامات الاستفهام. الشيء الواضح هو أنه صار بمثابة نقطة تحول في حكم بوتين. في المقابل لا يبدو تأثير ذلك واضحا على مسار الحرب على أوكرانيا.
بعد تمرد قوات فاغنر واحتلالها مقار عسكرية في مدينتين روسيتين، الرئيس الروسي فلاديمير فلاديمير بوتين يصف التمرد بأنه "طعنة في الظهر". واتهم بوتين قائد مجموعة فاغنر بـ"الخيانة"، والاخير يرد بأنه قواته لن تستسلم.
ذكر تقرير إعلامي أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين كان يريد اعتقال مسؤولين كبار في القيادة العسكرية الروسية، لكن خططه أُحبطت، وهذا ما دفعه لشن تمرده الأسبوع الماضي.
اعتبر رئيس مجموعة فاغنر أن تقدم قواته نحو موسكو كشف "مشاكل خطيرة في الأمن" في روسيا، وكشف، في أول تسجيل صوتي له منذ إنهاء التمرد، عن هدف وسبب تحرك مجموعته نحو موسكو. ويبقى السؤال أين مكان تواجد بريغوجين؟ وما مصير قواته؟
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