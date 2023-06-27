 مسائيةDW : بوتين وحلفائه... هل تبقى "علاقة وثيقة"؟ | مسائية DW | DW | 29.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : بوتين وحلفائه... هل تبقى "علاقة وثيقة"؟

قادة في آسيا والشرق الأوسط يسارعون للتضامن مع بوتين ضد تمرد مجوعة مرتزقة فاغنر على الكرملين. هل يبقى بوتين حليفا موثوقا للدول التي غيرت تحالفاتها لتقترب منه بعد الحرب في أوكرانيا؟

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