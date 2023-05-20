 مسائيةDW: بن سلمان في فرنسا وبن زايد في روسيا.. ما الملفات المطروحة؟ | مسائية DW | DW | 17.06.2023

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مسائية DW

مسائيةDW: بن سلمان في فرنسا وبن زايد في روسيا.. ما الملفات المطروحة؟

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في روسيا.. كيف تتحرك قاطرة الخليج بين قطبي الشرق الصاعد والغرب المهيمن؟ وما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات؟

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