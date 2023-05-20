مسائيةDW: بن سلمان في فرنسا وبن زايد في روسيا.. ما الملفات المطروحة؟

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ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في روسيا.. كيف تتحرك قاطرة الخليج بين قطبي الشرق الصاعد والغرب المهيمن؟ وما الملفات المطروحة على طاولة المباحثات؟
استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وناقش معه ملفات عدة من بينها أوكرانيا ولبنان. واعتبرت العفو الدولية أن ماكرون هو "المهندس الرئيسي لإضفاء الشرعية على الأمير السعودي بعد مقتل خاشقجي".
شكر الرئيس الروسي بوتين رئيس دولة الإمارات على جهود إطلاق سراح أسرى حرب في أوكرانيا، مشيدا بـ"توسيع نطاق العلاقات الاقتصادية" بين موسكو وأبوظبي. فيما عرض بن زايد الاستعداد للمساهمة في تسوية النزاع الروسي مع أوكرانيا.
أعلنت الصين والسعودية خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر 2023 عن صفقات بمليارات الدولارات في مؤشر على مزيد من التقارب بين البلدين. غير أن ذلك يثير قلق واشنطن التي تعد أقرب حلفاء الرياض في الشرق الأوسط.
وسط توتر في العلاقات الثنائية، أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصفت بـ"المنفتحة والصريحة". التطبيع المحتمل مع إسرائيل وقضايا حقوقية "بعينها" تصدرت المناقشات.
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