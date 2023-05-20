مسائيةDW: بن سلمان في فرنسا وبن زايد في روسيا.. ما الملفات المطروحة؟

طموحات الصين الاقتصادية وجاذبيتها للسعودية

أعلنت الصين والسعودية خلال مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر 2023 عن صفقات بمليارات الدولارات في مؤشر على مزيد من التقارب بين البلدين. غير أن ذلك يثير قلق واشنطن التي تعد أقرب حلفاء الرياض في الشرق الأوسط.