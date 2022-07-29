مسائيةDW : بعد وصول بيلوسي إلى تايوان.. ماذا ينتظر المنطقة؟

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تتحدى تحذيرات الصين وتصل إلى تايوان.. تايبيه ترحب وتشيد بالزيارة وبكين تتحدث عن إطلاقها عمليات عسكرية محددة الهدف.. أي سيناريوهات تنتظر المنطقة؟
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لدى وصولها إلى تايوان أن زيارتها المثيرة للجدل تظهر التزام واشنطن القوي حيال الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها. بكين نددت بالزيارة وتوعدت بالرد.
أعلن البيت الأبيض أن من "حقّ" رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، أن تزور تايوان خلال جولتها الأسيوية، مرجّحًا أن تكون الصين في حالة "تموضع" لاستعراض قوة عسكري محتمل يتخلله إطلاق صواريخ.
حذّرت الخارجية الصينية من أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "ستهدد السلم والاستقرار" في مضيق تايوان، وذهبت بكين إلى حد التهديد بأن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي تجاه هذه الزيارة.
يرى خبراء أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يشجع الصين على مهاجمة تايوان التي تراها مقاطعة ستعمل على ضمها إلى البر الصيني يوما ما. وإزاء ذلك، يتساءل الخبراء عن كيفية رد الدول الغربية في حال قيام الصين بغزو تايوان.
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