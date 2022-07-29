 مسائيةDW : بعد وصول بيلوسي إلى تايوان.. ماذا ينتظر المنطقة؟ | مسائية DW | DW | 02.08.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : بعد وصول بيلوسي إلى تايوان.. ماذا ينتظر المنطقة؟

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تتحدى تحذيرات الصين وتصل إلى تايوان.. تايبيه ترحب وتشيد بالزيارة وبكين تتحدث عن إطلاقها عمليات عسكرية محددة الهدف.. أي سيناريوهات تنتظر المنطقة؟

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