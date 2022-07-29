مسائيةDW : بعد وصول بيلوسي إلى تايوان.. ماذا ينتظر المنطقة؟

هل يشجع الغزو الروسي لأوكرانيا الصين على مهاجمة تايوان؟

يرى خبراء أن الغزو الروسي لأوكرانيا قد يشجع الصين على مهاجمة تايوان التي تراها مقاطعة ستعمل على ضمها إلى البر الصيني يوما ما. وإزاء ذلك، يتساءل الخبراء عن كيفية رد الدول الغربية في حال قيام الصين بغزو تايوان.