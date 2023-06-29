 مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟ | مسائية DW | DW | 06.07.2023

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مسائية DW

مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟

في ظل استمرارا القتال في السودان.. ولأول مرة منذ سبع سنوات.. وزيرا خارجية إيران والسودان يلتقيان بأذربيجان من أجل استئناف العلاقات بين البلدين.. ما خلفيات هذا اللقاء؟ وكيف نقرأ توقيته؟

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مسائية DW: هل تحول تظاهرة حرق المصحف دون انضمام السويد للناتو؟ 29.06.2023

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مسائية DW: بعد "تمرد فاغنر" في روسيا.. أي تأثيرات على قواتها بالخارج؟ 26.06.2023

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