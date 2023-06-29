مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟

بن فرحان في طهران.. شوط جديد في المصالحة السعودية الإيرانية

لم تغير المصالحة السعودية الإيرانية في علاقة البلدين فقط وإنما في المشهد السياسي في المنطقة أيضا. وبزيارة بن فرحان إلى طهران، وهي أول زيارة لوزير خارجية سعودي منذ 17 عاما، يتواصل مسلسل التحول من العداوة إلى التعاون.