مسائيةDW : بعد قطعها قبل 7 سنوات.. هل يستأنف السودان وإيران علاقاتهما؟

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في ظل استمرارا القتال في السودان.. ولأول مرة منذ سبع سنوات.. وزيرا خارجية إيران والسودان يلتقيان بأذربيجان من أجل استئناف العلاقات بين البلدين.. ما خلفيات هذا اللقاء؟ وكيف نقرأ توقيته؟
لم تغير المصالحة السعودية الإيرانية في علاقة البلدين فقط وإنما في المشهد السياسي في المنطقة أيضا. وبزيارة بن فرحان إلى طهران، وهي أول زيارة لوزير خارجية سعودي منذ 17 عاما، يتواصل مسلسل التحول من العداوة إلى التعاون.
بالتزامن مع زيارة بلينكن للرياض وبعد أشهر من اتفاق بين البلدين بوساطة صينية، دُشنت الآن مرحلة جديدة من العلاقة بين إيران والسعودية، فقد تم إعادة افتتاح السفارة الإيرانية بالرياض. فماذا عن سفارة السعودية بطهران؟
في أول جولة خليجية لها منذ تسلمها منصبها، أجرت وزيرة الخارجية الألمانية بيربوك مباحثات مع نظيرها السعودي، حذرت في ختامها من "التطبيع غير المشروط" مع الأسد. بيربوك تحمل في جعبتها قضايا خلافية أيضا كملف حقوق الإنسان.
تتسارع خطى إعادة تطبيع الكثير من الدول العربية علاقاتها مع النظام السوري. لكل من الطرفين حساباته الخاصة، ولكن أين موقع السوريين في المعادلة؟ DW حاورت بهذا الشأن عددا من الخبراء والمتابعين من العالم العربي والغرب.
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