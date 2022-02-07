 مسائيةDW : بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، أي مستقبل للديمقراطي في تونس؟ | مسائية DW | DW | 08.02.2022

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مسائية DW

مسائيةDW : بعد حل المجلس الأعلى للقضاء، أي مستقبل للديمقراطي في تونس؟

الشرطة التونسية تغلق مقر المجلس الأعلى للقضاء بعد أن أمر الرئيس قيس سعيد بحله، في خطوة تعصف بآخر سلطة مستقلة في البلاد، فأي مستقبل للديمقراطية في تونس بعد هذا القرار؟

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