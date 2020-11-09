مسائيةDW : بعد توقيع بايدن ميزانية دفاعية ضخمة.. الأولويات والدلالات

بلينكن: إدارة بايدن لا تدعم مساعي التطبيع مع الأسد

مع قيام بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بمد جسور مع النظام السوري والتطبيع معه؛ تتجه الأنظار إلى واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أكد أن إدارة بايدن لا تدعم جهود التطبيع مع دمشق دون إحراز تقدم في العملية السياسية.