مسائيةDW : بعد توقيع بايدن ميزانية دفاعية ضخمة.. الأولويات والدلالات

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بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بإنفاق عسكري تصل قيمته إلى سبعمئة وسبعين مليار دولار.. تساؤلات حول الأولويات العسكرية الجديدة لواشنطن وأين منطقة الشرق الأوسط في حسابات إدارة بايدن
أثار الرئيس الأميركي جو بايدن استياء روسيا والصين غير المدعوتين الى قمة افتراضية حول الديموقراطية ستعقد في كانون الأول/ديسمبر بمشاركة نحو 110 دولة ومنطقة، فيما تغيب تركيا وكل الدول العربية باستثناء العراق.
مع قيام بعض حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط بمد جسور مع النظام السوري والتطبيع معه؛ تتجه الأنظار إلى واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي بلينكن أكد أن إدارة بايدن لا تدعم جهود التطبيع مع دمشق دون إحراز تقدم في العملية السياسية.
توجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى الشرق الأوسط في جولة تشمل إسرائيل والسلطة الفلسطينية ومصر والأردن، وذلك لـ "تدعيم" وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس. هل "حل الدولتين" على جدول أعمال بلينكن؟
على خلفية إصرار الولايات المتحدة على منهاج ثنائي في معالجة ملف التصعيد الأخير بين إسرائيل وحماس، تلوح بوادر أزمة دبلوماسية بينها وبين حليفتها فرنسا، هي الأولى منذ دخول جو بايدن البيت الأبيض.
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