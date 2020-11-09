 مسائيةDW : بعد توقيع بايدن ميزانية دفاعية ضخمة.. الأولويات والدلالات | مسائية DW | DW | 28.12.2021

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مسائية DW

مسائيةDW : بعد توقيع بايدن ميزانية دفاعية ضخمة.. الأولويات والدلالات

بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن قانونا يسمح بإنفاق عسكري تصل قيمته إلى سبعمئة وسبعين مليار دولار.. تساؤلات حول الأولويات العسكرية الجديدة لواشنطن وأين منطقة الشرق الأوسط في حسابات إدارة بايدن

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